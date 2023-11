Ora puoi usare Windows anche su dispositivi Apple: la guida facilitata

Con questa guida facilitata, da oggi avrete modo di usare Windows come sistema operativo anche su dispositivi Apple: ecco come.

La “guerra” a distanza tra Apple e Microsoft continua. Anche dal punto di vista del settore dei computer, con macOS e Windows che sono di gran lunga i due sistemi operativi più apprezzati ed utilizzati in assoluto. In quanto riescono a fornire ai consumatori una lunga serie di app, programmi e strumenti che possono tornare utili sia per il lavoro che per lo svago.

Quando ci si ritrova a dover comprare un nuovo PC, bisogna fare la tanto discussa scelta: è meglio Windows o macOS? Dipende molto dalle proprie esigenze. Solitamente chi ha già un iPhone o un iPad, decide di rimanere in Apple. Per gli altri consumatori, la scelta più intelligente è Windows. Ma se vi dicessimo che da oggi si possono unire le due cose? Esiste una guida facile e veloce che vi darà la possibilità di usare Windows anche sui dispositivi Apple, ecco che cosa dovete fare.

Grazie a questa comoda e veloce guida, da oggi avrete la possibilità di sfruttare Windows come sistema operativo anche sui dispositivi Apple. Una soluzione che può tornarvi particolarmente utile se avete deciso di sfruttare macOS ma al tempo stesso avete la necessità di utilizzare alcune funzionalità disponibili solo con il software di Microsoft. Seguite questi passaggi e il gioco è fatto, è tutto molto semplice.

Windows sui dispositivi Apple: tutti i passaggi da seguire

È stata la stessa Microsoft ad annunciare la nuova app Windows, un servizio pensato sia per Mac che per iOS ed iPadOS. Che dà la possibilità agli utenti di connettersi da remoto ad un qualsiasi PC Microsoft, indipendentemente da dove ci si ritrovi. Ora è già disponibile in anteprima, per potersi collegare con Windows 365 e godere delle funzionalità uniche che il software dell’azienda americana ha da offrire.

Come si può evincere, questa app lavorerà come una schermata iniziale personalizzabile, che va ad incorporare tutti i servizi cloud PC di Microsoft. Oltre alle connessioni Remote Desktop e RDP. Sono inoltre supportate le configurazioni multi-monitor, le risoluzioni di visualizzazione personalizzate, dinamiche e di ridimensionamento e reindirizzamento delle periferiche.

C’è anche l’app web disponibile tramite il sito dedicato, così da poter utilizzare il tutto pure da Mac. Una novità che sicuramente verrà parecchio apprezzata da tutti coloro che sono in possesso di un device Apple.