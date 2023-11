Organizza i tuoi viaggi risparmiando grazie all’Intelligenza artificale: questo sito è geniale

Oggi, l’intelligenza artificiale offre la possibilità di organizzare viaggi low cost, attraverso un sito geniale. Ecco di cosa si tratta.

Nell’attuale epoca i viaggi sono la colonna portante di tante realtà, soprattutto perché generano enormi guadagni e tantissimi posti di lavoro. Non a caso ogni anno viaggiano in tutto il mondo oltre 900 milioni di turisti. Qual è allora l’origine del turismo di massa? Secondo gli storici, il famoso turismo di massa nacque esattamente il 5 luglio 1841, grazie all’imprenditore britannico Thomas Cook.

Quel giorno partì il primo treno con a bordo circa 500 turisti, il cui obiettivo era visitare una città inglese mai vista prima. Il viaggio prevedeva una partenza dalla stazione di Leicester e un arrivo a Loughborough, che si trova a soli 20 km di distanza. Oggi, l’organizzazione di un viaggio può essere affidata addirittura all’intelligenza artificiale, poiché è in grado di selezionare un itinerario suggestivo e low cost in pochissimo tempo.

Attualmente, è possibile pianificare un viaggio dei sogni e a basso costo semplicemente scaricando un’app. Per la precisione, la nuova app che tutti i viaggiatori consigliano si chiama Hopper: si tratta di un’applicazione che aiuta l’utente a prenotare i voli aerei anche un anno prima.

La AI organizza viaggi turistici

Ciò che sorprende maggiormente di questa utilissima app è la velocità e l’elaborazione dati. Infatti, possiede un algoritmo in grado di analizzare in pochissimo tempo trilioni di dati, grazie al quale fornisce dei consigli preziosi all’utente. In altre parole, il lavoro che svolge l’intelligenza artificiale di Hopper non potrebbe mai essere svolto da un essere umano, poiché i dati analizzati sono enormi.

E non solo: riesce addirittura a collegare i giorni e gli orari in cui partono i voli con le previsioni meteo e i costi degli Hotel e dei ristoranti. Pertanto, il suo obiettivo è mescolare tutte le informazioni possibili per ottenere dei consigli di viaggio precisi e utili. L’utente, grazie all’applicazione Hopper, può scegliere il giorno perfetto in cui partire, avendo a disposizione anche delle previsioni che toccano il 95% di precisione.

Ovviamente, i consigli e le previsioni dell’intelligenza artificiale portano ad un notevole risparmio economico. Per quanto riguarda l’app Hopper, è possibile scaricarla sia su uno smartphone iOS che su Android. Inoltre, è un’app facilmente comprensibile, quindi può essere utilizzata da tutti.

Infatti, è sufficiente digitare l’aeroporto di partenza e quello di arrivo e, in pochi secondi, Hopper fa apparire sullo schermo le date dei voli. Dopodiché, alcune date le colora di verde, di arancione e di rosso: il colore verde indica il giorno migliore in cui partire, il rosso invece è il momento peggiore in cui affrontare un viaggio.