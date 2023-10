Ottobre diventa UPtopber, è il momento perfetto per investire in cripto? Le previsioni

Solitamente il mese di ottobre è quello dove si alza sensibilmente l’azione dei prezzi di Bitcoin e delle altre criptovalute. Ecco le previsioni.

Gli esperti lo chiamano già UPtopber. Per qualcuno il mese che stiamo vivendo è quello giusto, forse il migliore di questi anni, per investire in criptovalute. Andiamo a fotografare una fase di sicura transizione su quello che, da sempre, è un mercato molto fluido e fluttuante e, allo stesso tempo, molto oscuro.

Proprio questa complessità deve indurci a essere sempre molto cauti quando si parla di criptovalute. Anche quello che vi diremo oggi non vuole in alcun modo rappresentare un consiglio di tipo finanziario. Anzi, se un consiglio possiamo darvelo, è quello di non fare salti nel buio, di affidarvi sempre a persone competenti quando si tratta di finanze. Soprattutto quando si tratta di criptovalute, che rappresentano, già per definizione, un settore ancor più complesso di altri.

Le criptovalute sono monete virtuali basate sulla tecnologia blockchain, sono composte da codici crittografici, sono autonome e non girano nei normali servizi finanziari, bancari e soprattutto governativi. La prima e più nota criptovaluta è il Bitcoin, creato nel 2008. Al mondo esistono oltre 24.000 criptovalute. Un mondo oscuro, di cui pochi, pochissimi, capiscono qualcosa e che, infatti, spesso è circondato da un’aura di scetticismo e mistero.

Ottobre, mese giusto per investire in criptovalute

Il 1° Ottobre sono stati improvvisamente liquidati più di 70 milioni di dollari in short. I dati che ci arrivano dagli esperti del settore ci dicono che Bitcoin è salita del 3% in soli 15 minuti, passando da 27.100 a 28.053 dollari. Cifre importanti, senza ombra di dubbio. Per questo, proprio come avvenne nel 2021, tanti parlano già di “Uptober”. Anche perché pure il prezzo di Ether, la valuta nativa di Ethereum, ha fatto registrare cifre ragguardevoli, guadagnando il 4,7%.

Ma cosa significa “Uptober”? Si tratta di un termine gergale usato molto da chi investe e si interessa di criptovalute. Solitamente, infatti, il mese di ottobre è quello dove si alza sensibilmente l’azione dei prezzi di Bitcoin e delle altre criptovalute. Dal 2013, solo due volte in ottobre vi sono stati rendimenti negativi per ciò che concerne le criptovalute.

E anche questo decimo mese del 2023 non sembra fare eccezione rispetto all’ultimo decennio. In questi giorni, infatti, si parla di un rialzo di 70 milioni di dollari in short, avvenuto nel giro di un paio d’ore. Come è possibile? Difficile capirci qualcosa. Anche i membri delle varie community spesso agitano teorie più o meno complottistiche. “Qualcuno sa qualcosa che gli altri non sanno” scrive un utente. Per questo, vi ribadiamo di non investire senza conoscere: come vedete dai dati che vi abbiamo appena dato, tutto cambia in maniera imprevedibile nel giro di pochissimo.