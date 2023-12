Parental Control su YouTube, come attivarlo per non correre rischi con i più piccini

L’attivazione del Parental Control su YouTube è fondamentale per salvaguardare i più piccoli: tutto su come attivare la funzione.

Il web è un universo in cui all’interno ci sono tantissimi contenuti che non sempre sono adeguati ai bambini. Anche su YouTube, la nota piattaforma di Google, ci possono essere dei video che i più piccini non dovrebbero vedere. Per questo motivo è fondamentale sapere come attivare il Parental Control.

Si tratta di una funzione in grado di preservare l’esperienza dei più piccoli sul web. Permette ai genitori di dare ai bambini degli strumenti adeguati alla loro età, senza che vadano verso territori che potrebbero turbarli. Anche su YouTube è possibile direzionare l’esperienza dei piccini verso contenuti che diano un aiuto positivo senza intaccare la loro emotività.

La gestione di ogni servizio passa dalle impostazioni presenti che riescono a fornire la migliore esperienza possibile. Andiamo quindi a vedere come attivare il Parental Control su YouTube affinché si regali ai bambini una visione decisamente adeguata.

Come attivare il Parental Control su YouTube

L’attivazione di restrizioni su YouTube consente ai genitori di vivere l’esperienza dei loro figli sul web in maniera più serena. Per bloccare i contenuti non adatti ai minori presenti sulla piattaforma di Google bisogna dirigersi nelle “Impostazioni” del servizio, con una funzione contenuta sia sull’app sia sul sito web. In questo caso, tale operazione va effettuata su qualsiasi dispositivo affinché sia attiva sui dispositivi che utilizza il bambino o la bambina.

Abilitare la modalità con restrizioni limita la visione di contenuti potenzialmente poco adatti ai piccoli. Tutto passa dall’analisi automatica di YouTube su alcuni dettagli caratteristici dei video, così da identificare eventuali pericoli e rendere il contenuto non accessibile.

Dall’altra parte, vista la grande mole di video presenti e in arrivo sul tubo può capitare che qualche contenuto non venga schermato. A tal proposito c’è un’alternativa da considerare chiamata YouTube Kids. Questa piattaforma è una versione del servizio di Google pensata proprio per i più piccoli. Per avere tutto sotto controllo basta scaricare l’app, selezionare il tasto “Sono un genitore” per dare il via alla fase di configurazione di un profilo.

Dopo aver inserito tutti i dati e creato un profilo si potrà donare un’esperienza del tutto sicura. Inoltre, l’app dispone di un timer utile a definire il tempo di utilizzo della piattaforma video di Google. Al di là della scelta, ogni opzione tende a proteggere i più piccoli da specifici contenuti anche se l’attenzione dei genitore non deve calare mai.