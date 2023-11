Password dimenticata? Niente paura, ecco un trucco che risolve il problema

È successo a tutti trovarsi ad avere a che fare con una password dimenticata. Per fortuna c’è un trucco che risolve il problema in pochi secondi: ecco che cosa fare.

Uno dei problemi più comuni è quello di perdere o non ricordarsi una parola chiave per accedere a un sito web, una piattaforma online o un social. Non tutti lo sanno ma c’è un trucchetto molto semplice per recuperare la propria password.

In un mondo in cui la nostra vita digitale è sempre più importante e attiva, dimenticare una password può essere fonte di stress e di problemi, soprattutto se si tratta di lavoro. Che si tratti di un indirizzo email, di un account di social network o di qualcos’altro, perdere l’accesso al proprio account può avere gravi conseguenze.

Niente panico e ansia, però: la maggior parte dei siti web e delle app offre soluzioni per reimpostare una password dimenticata. Per chi invece non ha voglia di reimpostare una chiave può tranquillamente fare affidamento a un trucchetto con Google, i passi sono molto semplici.

Password dimenticata: come recuperarla con Google

La password dimenticata è uno degli incubi di moltissimi utenti, anche se si può reimpostare. Non tutti lo sanno ma si può visualizzare non solo tutti i nomi utente ma anche le password memorizzate dal browser. È una funzione pratica se si vuole monitorare le credenziali salvate dal PC.

Questo trucchetto funziona benissimo con Google (Chrome, Firefox o Edge) ed eviterà di dover ricreare una nuova password. A spiegare i passaggi è stata Eleonora Viscardi tramite il suo profilo Instagram, la quale ha detto che per visualizzare tutti i tuoi dati di accesso e le password associate in Chrome.

Per prima cosa fare clic su “Menu”, per poi andare nella voce “Impostazioni” e di seguito scorrere fino alla sezione “Completamento automatico e password“. Una volta arrivati fare clic su “Gestore password Google”. In seguito verrà fuori una schermata in cui sono presenti sito, nome utente e password associata. Per vederla basta solo fare clic sull’icona a forma di occhio così da visualizzare la password in chiaro e recuperarla all’istante.

Per evitare di dimenticare le password in futuro, è bene valutare la possibilità di utilizzare un gestore di password. Inoltre, utilizzando questo software, non solo si evita di dimenticare le password, ma si può anche migliorare la sicurezza di tutte le informazioni online.