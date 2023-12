Pc, cos’è il “Serial number” e perché è importante conoscere il proprio: pochi lo sanno

Avete mai sentito parlare del Serial Number dei PC? Ecco cos’è e perché è importante conoscere il proprio: lo sanno in pochi.

Tutti i PC, che siano di vecchia o di nuova generazione, hanno alcuni elementi in comune che li caratterizzano. Basti pensare alla scheda tecnica, composta da processore, memoria RAM, hard disk e via dicendo. E poi accessori esterni come possono essere monitor, mouse, tastiera o touchpad nel caso di un portatile. Ma non solo, perché all’interno del sistema operativo ci sono alcune informazioni di cui non si tiene mai troppo conto ma sono indispensabili alle volte.

Come una sorta di carta d’identità digitale, anche i PC hanno dati che sono specifici di ogni singolo dispositivo. Per esempio, avete mai sentito parlare del Serial Number? Si tratta di un codice univoco e che è diverso per i vari computer sul mercato. Ecco come scoprire qual è il vostro e perché è importante tenerlo sempre sotto mano, lo sanno in pochissimi.

Serial number dei PC: cos’è e perché è importante conoscere il proprio

Il Serial Number (o numero seriale) del proprio PC è un codice univoco che si trova su ogni tipo di computer ed è importante conoscere per diversi motivi. Se siete in possesso di un dispositivo Windows, grazie a questa guida avrete modo in qualche secondo di sapere qual è il vostro. Vi basta eseguire alcuni passaggi ed il gioco è fatto.

Ma facciamo un passo indietro. Il Serial Number altro non è che un numero alfanumerico che ha il compito di identificare il computer. Di solito torna utile sul sito del produttore del computer, per poter permettere all’utente di trovare info utili, scaricare file di aggiornamento e altre risorse utili. Ma anche solo per poter identificare in maniera corretta il PC e scoprire tutte le specifiche tecniche. Infine, grazie al Serial Number avrete tutti i dettagli in merito alla garanzia.

Per poterlo scoprire subito, da Windows vi basta cliccare col tasto destro su Start e poi scegliere Terminale. Ora digitate il codice wmic bios get serialnumber e premete su Invio. Vi verrà mostrato tutto sullo schermo, sotto la voce Serial Number. C’è anche un metodo più semplice, qualora non dovesse riuscirvi la prima operazione. Prendete la confezione di vendita dei notebook e controllate se c’è un adesivo. Di solito qui viene sempre indicato il seriale. Se avete un portatile, potreste anche trovare il numero nella parte inferiore del dispositivo di fianco alla batteria.