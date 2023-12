Pc nuovo: le 5 caratteristiche fondamentali da valutare prima di scegliere un computer

Se dovete acquistare un nuovo PC, ecco le 5 caratteristiche fondamentali da valutare per non sbagliare nulla.

Acquistare un nuovo PC non è mai cosa semplice. Ne potete trovare a centinaia sul mercato, che differiscono sia per il prezzo che per le caratteristiche tecniche. Ecco perché, prima di buttarsi su uno o sull’altro modello, è bene fare le dovute valutazioni. A partire dalle proprie esigenze, dalle quali poi indirizzarsi per la scelta del computer vero e proprio.

Se vi serve per lavorare avrete bisogno di un buon processore e di tanta memoria, se volete giocare puntate tutto sulla scheda video e sullo schermo. Se invece lo utilizzerete per lo svago, potete accontentarvi di un PC di fascia medio-bassa. In generale, ci sono alcune caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione. Ecco una veloce guida per non sbagliare più nulla, così il vostro acquisto sarà sempre azzeccato.

Ecco le 5 caratteristiche da valutare prima di acquistare un PC nuovo

Partiamo dal presupposto che non esiste un PC perfetto o una scheda tecnica adatta a tutte le esigenze. Ma in generale, ci sono alcune valutazioni da fare con componenti che potrebbero andar bene ad ogni tipo di utilizzo. Ve ne segnaliamo in particolare 5, che sono quelle su cui gira l’intero funzionamento del computer e che vi garantirà di non fare errori.

Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, la dimensione media e più adeguata va dai 13 ai 14 pollici per i device portatili. Utile per poter avere una visione chiara di ciò che state facendo e al tempo stesso non avere un PC troppo ingombrante e difficile da trasportare. Passando poi al processore, ossia il vero e proprio cuore pulsante del dispositivo, vi consigliamo di affidarvi quantomeno ad un Intel Core i3 o i5 per un utilizzo di base. Andando a salire ad un Core i7 o Ryzen 7 per alte prestazioni.

Discorso simile per la RAM, che più e capiente più riesce a fornire prestazioni di livello anche sotto stress. Evitate i computer con meno di 4 GB, e affidatevi almeno allo standard di 8 per non rischiare nulla. C’è poi la scheda grafica come altro elemento che funge da ago della bilancia. In particolare se volete giocare o lavorare con grafiche in 3D, optate per specifiche di ultima generazione.

Quelle top di gamma hanno persino la propria RAM personalizzata. Infine la batteria e la sua autonomia, sempre parlando di portatili. Sarebbe ottimale avere almeno 6/7 ore di durata senza interruzioni, pur sapendo che col passare del tempo questa andrà a calare fino a quando non cambierete la batteria stessa.