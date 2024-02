Per chi è (davvero) utile un Mac Book di Apple: quali sono i punti di forza più importanti

La corsa all’acquisto del MacBook è giustificabile? Il prodotto Apple dai costi più alti in assoluto è estremamente utile, ma non per tutti

È vero, il MacBook è un gioiellino, sia per il design, che per la leggerezza, che per la qualità di tutte le sue parti; ma come ben sappiamo, anche per acquistare il prodotto base (al momento il Mac Book air con processore M1) si deve comunque spendere almeno 1000 euro, non si scende da questa fascia, mai, a meno che non si risolva il problema con un prodotto ricondizionato.

Tutte le caratteristiche del MacBook, soprattutto per quanto riguarda la praticità del trasporto, fanno sì che diventi il prodotto più desiderato quando si parla di computer portatili: ma è davvero essenziale e senza concorrenza? La risposta è ni.

Per chi acquista un MacBook è determinante considerare non solo l’aspetto esterno, ma anche le caratteristiche tecniche del prodotto, per valutare quando sia il caso di optare per un Windows e quando invece sarebbe meglio scegliere un MacBook. I vantaggi di quest’ultimo sono sicuramente maggiori per quanto riguarda il design: elemento di punta dell’azienda che fa sì che si riesca a proporre un prodotto estremamente leggero, portatile, con spessore super sottile, e con le prestazioni di un top di gamma.

Quando scegliere un MacBook e quando invece dirottarsi su Windows: i punti di forza e i punti a sfavore di Apple

Tra i punti a sfavore il fatto che gli attacchi per hard disk esterni, cavi ethernet, e in generale tutte le tipologie d’attacco diverse dalla porta USB TYPE-C, sono assenti e gli adattatori hanno anche un costo elevato. Ma quindi, quand’è il caso di acquistare un MacBook e quando invece conviene orientarsi su altro?

C’è da dire che da quando Apple ha inserito i suoi processori dicendo addio a Intel, le prestazioni sono cambiate, facendo un enorme upgrade. Anche il MacBook air, con ventole di raffreddamento assenti, ha delle prestazioni futuristiche. Il contro del prezzo però fa fare retromarcia: vale davvero la pena spendere più di 1000 euro per un pc? In alcuni casi sì, in altri no.

Il MacBook diventa un computer che vale la pena acquistare soltanto dagli utenti che vanno in giro spesso, per gli uomini d’affari e gli studenti universitari, per i nomadi digitali, e tutti coloro che lavorano con il pc stando spesso fuori casa. Questo perché si riesce a far combaciare la comodità di un tablet alla potenza di un pc di fascia alta.

Gli altri pc da 1000 euro in su sono tutti pc da gaming, con prestazioni anche superiori a quelle offerte da Apple ma ovviamente con un design comodo per giocare ma di certo non per trasportare il pc in giro per il mondo o per uffici.

Per coloro che poi utilizzano il pc a casa, che non hanno bisogno di portarlo a lavoro o che in generale utilizzano solo programmi leggeri, che non necessitano di processori potenti; oppure hanno bisogno di pc performanti ma non hanno interesse per il design, non conviene il MacBook, si spenderebbero solo centinaia di euro in più inutilmente: basterà un Windows da 600/700 euro che avrà comunque ottime prestazioni e ottima grafica.