Per Natale regala uno smartwatch: ecco quali sono i migliori sul mercato

Per Natale puoi prendere in considerazione di regalare uno smartwatch: scopriamo i nomi dei migliori sul mercato.

Il settore tech è stato protagonista di molteplici evoluzioni capaci di portare sul mercato diversi dispositivi come gli smartwatch. Questi sono riusciti giorno dopo giorno a mostrare la loro utilità fino a renderli un abbinamento perfetto con lo smartphone e diventando un ottimo regalo sia per Natale sia per qualsiasi altra festività.

Gli orologi smart propongono agli utenti tantissime opzioni: da quelli più eleganti fino ad arrivare a quelli più sportivi e utili per l’esercizio fisico. Il mercato quindi si mostra davvero ampio e la pluralità di scelta può mettere in difficoltà chi vuole acquistare questo dispositivo. Con varie proposte anche il 2023 ha messo in luce degli smartwatch assolutamente di valore: andiamo a scoprirli insieme.

I migliori smartwatch da regalare per Natale 2023

Le aziende presenti sul mercato tech sono varie e tutte propongono dei prodotti atti a rispondere a qualsiasi esigenza. Come ben sappiamo, i prezzi non sono uguali ed è per questo che setacciare il mercato rappresenta l’opzione giusta per fare un regalo in grado di rispondere a tutti i criteri che si hanno in mente.

Partiamo con il segnalare due modelli Xiaomi: lo Smart Band 8 e il Watch 2 Pro. Il primo ha raggiunto il successo grazie ad un design compatto e leggero, un display OLED da 1,62” e un’autonomia fino a 16 giorni con un uso moderato e una ricarica di un’ora. Il prezzo è di 39,99 euro. Lo Xiaomi Watch 2 Pro è più elegante e mostra la sua potenza tramite un Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Con questo smartwatch si ha una completa integrazione con le app di Google. Il prezzo è di circa 249 euro.

Trasferiamoci in casa Samsung con il Galaxy Watch6 che si presenta con un design rinnovato con display ampio, miglior risoluzione e luminosità di picco di 2.000 nit. La cornice è più sottile del 30% e i modelli Watch6 offrono nuovi quadranti interattivi e maggiori cinturini. Il prezzo è di circa 220 euro.

Un altro prodotto assolutamente di valore è il Huawei Watch GT 4 disponibile in due varianti: una da 46 mm e la seconda da 41 mm, con il primo modello che si distingue per una scocca ottagonale robusta. I display AMOLED da 1,43” e 1,32” propongono una densità di pixel elevata. Il prezzo è di circa 250 euro.

Infine, si può valutare il Google Pixel Watch 2 con il suo innovativo sensore di rilevazione della frequenza cardiaca, atto a garantire una misurazione precisa indipendentemente dall’esercizio fisico. Questo modello è leggero e versatile e l’autonomia può arrivare anche a coprire una giornata. Il prezzo è di 349 euro.