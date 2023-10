Perdi sempre chiavi e telecomando a casa? Il prodotto Amazon che ti fa ritrovare tutto subito

Perdi sempre le chiavi? È una cosa piuttosto comune ma per fortuna la tecnologia arriva in tuo soccorso.

Se stai leggendo questo articolo, probabilmente sei una di quelle persone che spesso deve rovistare tutta la casa per trovare la borsetta, le chiavi o il portafoglio. Quel momento in cui lo stress ti prende, perché senza le famose chiavi della macchina non vai da nessuna parte.

Grazie alla tecnologia potresti risolvere in maniera definitiva questo problema. In questo modo, quando vai di fretta ci metterai davvero pochi secondi per ritrovare le tue chiavi di casa o della auto. Scopriamo di cosa si tratta: puoi acquistarlo a pochi euro su Amazon!

Perdi sempre le chiavi? Da oggi le cose andranno decisamente meglio

La soluzione al problema delle chiavi che sembrano sparire sempre nel momento meno opportuno si chiama portachiavi connesso! Si tratta di un accessorio molto completo che in alcuni casi può esserti molto utile e in altri casi per niente.

Il portachiavi connesso è sicuramente fatto apposta per coloro che perdono spesso le chiavi. Scopri in questo articolo come funziona questa tipologia di localizzatori, la tecnologia utilizzata, ma anche per quale utilizzo ti sarà più utile. L’essenziale per fare la migliore scelta possibile in base alle proprie esigenze.

Grazie alla tecnologia Bluetooth questi dispositivi consumano meno energia. Anche le sue dimensioni sono ridotte a quelle di un semplice portachiavi. Il suo funzionamento è relativamente semplice: il portachiavi o il localizzatore GPS Bluetooth collegato dispone di un chip Bluetooth integrato che consente una portata del segnale fino a 50 metri tra il trasmettitore (il localizzatore GPS) e il ricevitore (il telefono).

Il telecomando invia quindi questo segnale e il localizzatore posizionato a breve distanza emette un suono. Il grande svantaggio è la distanza operativa massima di 50 metri, soprattutto perché questo massimo è prevedibile in condizioni di utilizzo ottimali. Per condizioni ottimali intendiamo: un ambiente libero, senza ostacoli (come un muro ad esempio).

Ad ogni modo si tratta di un’ottima soluzione per chi perde spesso le chiavi in casa. Se, invece, le chiavi sono state perse in giro (ad esempio, in un giardinetto o in un bosco) allora le cose potrebbero essere diverse.

Come notato sopra, il più grande svantaggio di questo tipo di localizzatori è la portata massima di 50 metri. Il vantaggio principale dei localizzatori Bluetooth è che consente una localizzazione molto precisa a corto raggio.

Questa geolocalizzazione estremamente precisa ti permetterà di ritrovare facilmente le chiavi della tua macchina, o il mazzo di chiavi del tuo appartamento con un’affidabilità superiore al 95%.