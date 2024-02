PlayStation, molti cd nascondo un segreto: mettili nel lettore e rimarrai senza parole

In pochi lo sanno, ma molti CD della PlayStation nascondono un segreto. Se li mettete nel lettore, resterete senza parole.

Se avete una PlayStation, allora con ogni probabilità in casa siete in possesso anche di una moltitudine di CD diversi. Magari avete ancora conservate le vecchie console come la PlayStation 1 e 2, che permettevano di godere di tutti i giochi del caso in comodi dischi da mettere nell’apposito lettore.

Discorso che vale anche per le più recenti PlayStation 5, sebbene ci siano le versioni Digital che ormai permettono di giocare semplicemente scaricando i titoli tramite il PS Store. Oggi vi parliamo però di un segreto nascosto in molti CD che non conoscevate. Vi basta metterli nel lettore e scoprirete tutto, così resterete senza parole.

Il segreto dei CD della PlayStation: di cosa si tratta

Si tratta di un segreto vero e proprio, una chicca che Sony ha voluto regalare ai suoi utenti più affezionati e che dovreste provare subito. Se avete dei vecchi CD della PlayStation 1 in casa, allora vi basta seguire questi semplici passaggi per poter godere di un vantaggio unico e semplicemente pazzesco che vi lascerà a bocca aperta. Lo racconterete subito a tutti i vostri amici, il risultato finale è impeccabile se avrete eseguito ogni singolo passaggio alla lettera.

La prima cosa da fare, come detto, è prendere alcuni dei vostri CD della PS1 e fare delle prove. In quanto si tratta di un trucchetto che vale solo per alcuni. Ora munitevi di un vecchio lettore di dischi, di quelli tradizionali da attaccare alle cuffiette per poter ascoltare la musica. Inserite dentro il CD della PlayStation e godetevi la magia.

Mettendo le cuffie all’orecchio, noterete che partirà la riproduzione della soundtrack ufficiale del gioco. Una chicca nascosta che dovreste provare subito, sia per scoprire il segreto che per ascoltare i brani del titolo se vi sono rimasti particolarmente a cuore. Magari volete risentire la colonna sonora di Crash Bandicoot, oppure le canzoni dei primi Grand Theft Auto.

È stato tutto messo a disposizione dei giocatori più nostalgici, che magari non hanno più una PlayStation One in casa ma ancora conservano i giochi. Così avrete la possibilità di risentire ancora una volta la soundtrack che vi rimanderà indietro di parecchi anni e vi farà vivere delle emozioni uniche nel loro genere. È un segreto che in pochi conoscono ma che dà un effetto finale sbalorditivo.