Playstation Store, arrivano gli sconti sui giochi acclamati dalla critica: tutte le offerte migliori

Arrivano degli sconti sul PlayStation Store e riguardano anche dei giochi acclamati dalla critica. Quali sono le migliori offerte: i dettagli.

La console più amata al mondo è senza ombra di dubbio la Playstation, con milioni di utenti che in queste ore stanno comprando anche l’ultimo dispositivo lanciato da Sony. Tutti coloro che da tempo giocano con il device nipponico sono ben a conoscenza del PlayStation Store. Anche questo mese il negozio digitale ha deciso di mettere in offerta diversi titoli, alcuni di questi acclamati dalla critica.

Le offerte presenti sul PS Store potrebbero spingere anche gli utenti ancora privi di una console a comprarne una. Questo dispositivo si contende il mercato con la rivale di Microsoft, vale a dire Xbox Series X e S ed è in grado di offrire un’alta qualità di gioco e delle esperienze uniche. L’utente poi potrà godere di un’esperienza sensoriale nuova grazie al nuovo joystick DualSense.

Attraverso il nuovo Dualsense è possibile non solo giocare a titoli del tutto nuovi, ma anche fare del buon e pratico retro gaming. Per chi è alla ricerca di nuove avventure, adesso bisogna tenere presente che il Playstation Store ha deciso di lanciare delle nuove offerte. Nel catalogo sono presenti anche titoli acclamatissimi dalla critica. E’ importante quindi esplorare le ultime proposte fatte da Sony.

Playstation Store, sconti su giochi acclamati dalla critica: le offerte da non perdere

Il PlayStation Store nelle ultime ore ha deciso di annunciare una nuova ondata di fonti imperdibili, con titoli scelti addirittura dalla critica. In questo modo sono stati resi disponibili numerosi giochi per PS4 e PS5 a prezzi vantaggiosi fino al 15 febbraio. Questa selezione abbraccia un’ampia gamma di titoli, compresi grandi giochi AAA, quelli di categoria AA, gioielli indie e esclusive PlayStation, tutti a prezzi scontati. L’elenco delle offerte è già accessibile su PlayStation Store, anche se la pagina potrebbe essere aggioranta nelle prossime ore con nuovi titoli.

Tra i titoli a disposizione a prezzi stracciati spiccano Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Hogwarts Legacy, Riders Republic e Mortal Kombat 1. Ma le offerte non sono di certo finite qui visto che nella lista sono presenti anche Superstars, RoboCop Rogue City, Arizona Sunshine 2, Armored Core VI Fires of Rubicon, Dragon Ball FighterZ, Dead Island 2 e EA Sports WRC.

Tra i giochi già scontati che meritano una menzione troviamo anche GTA V Premium Edition, proposto a soli 16.49 euro, Red Dead Redemption II a 19.79 euro, Assassin’s Creed Valhalla a 19.49 euro, Stray a 19.79 euro, Resident Evil Village Gold Edition a 19.99 euro e The Quarry a 18,74 euro. Con oltre 1.500 titoli in sconto nelle prossime due settimane, lo Store Playstation Store offere un’ampia varietà di opzioni per tutti gli appassionati.