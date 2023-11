Postazione da gaming, non sai da dove partire? Questo è il sito che fa al caso tuo

Vuoi una postazione da gaming ma non sai da dove partire? Allora questo sito è ciò che fa al caso tuo, non sbaglierai più nulla.

Sempre più persone negli ultimi anni hanno deciso di affacciarsi al mondo del gaming. Che sia su PC o su console, ci sono decine di valide alterative che danno la possibilità anche ai più principianti di godersi titoli di ultima generazione, di giocare online, di vivere storie uniche e via dicendo. C’è un elemento che accomuna tutte queste possibilità: la postazione da gaming.

Ossia un piccolo angolo di casa da dedicare alla propria passione e da comporre in base alle proprie esigenze. Andando a scegliere una scrivania, una sedia, il giusto monitor, la console e via dicendo. E se dovete partire da zero, come fare per capire quali sono gli spazi a vostra disposizione e quindi i mobili più adatti? C’è un sito che fa al caso vostro, provatelo subito e sarete sicuri di non fare errori.

Il sito per creare la vostra postazione da gaming: provatelo subito

Esiste un comodo tool online accessibile tramite un sito gratuito che vi dà la possibilità progettare in anticipo la vostra postazione da gaming dei sogni. Così da non sbagliare con gli acquisti e avere già un quadro completo di tutto quello che vi serve da mettere nell’angolo dedicato della casa che avete scelto. Sia a livello di dimensioni che di periferiche stesse.

Si chiama deskspacing.com, ed è un comodo tool che si basa sull’intelligenza artificiale e simula quella che potrebbe essere la vostra postazione da gaming. Con decine di modelli 3D che vanno a raffigurare scrivanie, sedie, lampade, monitor, tastiere, mouse, computer e tutto ciò di cui potreste avere bisogno. Un po’ come se fosse The Sims, starà a voi scegliere ciò che più vi piace e posizionarlo nella stanza virtuale proposta.

E ovviamente per ogni singolo oggetto ci sono tantissime variabili, che potranno essere personalizzate da voi stessi per replicare alla lettera quella che dovrà essere la vostra postazione. Conclusi i lavori, scaricate il file completo e recatevi in negozio o sui portali online.

Così che, una volta avere tutto pronto da utilizzare in casa, potrete replicare ciò che avete creato e avere una posizione perfetta per le vostre esigenze. Che vada a rispettare gli spazi della casa e vi permetta di muovervi in totale tranquillità. Senza fare errori e sprecare nemmeno un euro, incredibile vero?