Proteggi la tua privacy in rete: disattiva questa impostazione su Google per non lasciarti spiare

Non lasciarti spiare in rete, la tua privacy è molto importante: ecco l’impostazione che devi disattivare quanto prima.

Quando navighiamo su Google dobbiamo prestare attenzione alla nostra privacy. Un singolo errore potrebbe costarci caro dal momento che alcuni siti sono inaffidabili. Infatti è sempre consigliato non lasciare in giro le proprie informazioni personali. Dei cybercriminali potrebbero acquisirle per danneggiare la nostra immagine. Nei casi peggiori c’è anche il rischio che utilizzino quegli elementi a loro vantaggio.

Ed è qui che arriviamo ad un punto fondamentale: la privacy. Alcune informazioni possono essere raccolte persino se non vengono pubblicate da nessuna parte. E il responsabile di questa situazione, anche se può sembrare strano, è proprio Google. Questo perché raccoglie le nostre informazioni senza dirci nulla. Si tratta di una funzione che viene attivata di default e che può diventare fastidiosa con il passare del tempo. Per fortuna non è troppo pericolosa, ma comporta delle conseguenze.

Ti senti in pericolo in rete? Proteggi la tua privacy in questo modo: devi disattivare una funzione

Grazie alla raccolta di informazioni è in grado di “capire” i nostri interessi. Così facendo l’algoritmo viene elaborato e ci mostra dei contenuti che in teoria ci piacciono. Ma se per sbaglio facciamo delle ricerche su un argomento, può darsi che Google ci mostri contenuti di quel tipo. Situazioni di questo genere possono essere evitate disattivando la funzione che raccoglie i nostri dati. Ma di quale stiamo parlando di preciso? Continua a leggere per scoprirlo: dovrai proteggere la privacy.

Per prima cosa apriamo l’applicazione di Google e poi andiamo nel pallino in alto a destra. Dopo aver fatto tap su di esso apriamo la scheda de “Gestisci il tuo account Google”. Da qui in poi troveremo la sezione “Dati e privacy”, da cui avrà inizio la ricerca. A quel punto andiamo su “Impostazioni Cronologia” e in seguito su “Attività web o app”. Infine troveremo una sezione che si chiama “Impostazioni secondarie“. Questa è quella che interessa a noi.

Al suo interno troverete due funzioni che dovranno essere disattivate. Si tratta di impostazioni che raccolgono informazioni testuali e vocali. Una volta tolte non avrete più niente di cui preoccuparvi. D’ora in avanti la vostra privacy sarà protetta e potrete navigare in rete senza nessun timore. Inoltre non sarà necessario ritornarci in futuro: verrà disattivata per sempre.