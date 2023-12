PS3, una console che non smette mai di sorprendere: conoscevate questi trucchi?

A distanza di molti anni la Ps3 continua a sorprendere grazie a dei trucchi incredibili: scopri se li conosci tutti.

Dalla data di uscita di PlayStation 3 sono passati molti anni e Sony ha realizzato altre due console arrivando alla quinta versione.

Nonostante i nuovi arrivi sul mercato la PS3 continua a stupire e lo fa tramite dei piccoli segreti che ancora oggi non sono conosciuti, regalando così un’altra grande sorpresa nei videogiocatori.

Dal 2006 in poi sono stati tanti i videogiocatori che hanno deciso di accompagnarsi alla terza versione della console di Sony, sia con il modello fat sia con quello slim. Oggi quanto costruito da Sony riesce a sorprendere perché molti videogiocatori non sanno cosa nasconde la console, dei trucchi che rendono chiara l’idea dell’incredibile lavoro dell’azienda nipponica. Andiamo quindi a scoprire quali sono i trucchi presenti nella PS3.

I trucchi sorprendenti di PS3: potresti non conoscerli tutti

La PlayStation 3 ha segnato un cambio di passo del settore videoludico non affatto da sottovalutare. L’evoluzione portata in campo dalla console di Sony è ancora oggi sotto gli occhi di tutti ed è resa ancora più elevata grazie a dei trucchi che ogni appassionato deve conoscere.

La PS3 era retrocompatibile con i giochi PlayStation 2 e sulla console più recente è possibile migliorare la resa dei vecchi titoli tramite un menù segretissimo. Questo si attiva premendo il tasto centrale del pad PS3 e tenendo premuti in contemporanea e per 10 secondi la freccia sinistra del D-Pad e i tasti Quadrato, R1 e L1. Eseguendo correttamente la procedura si avrà accesso ad un menù per ottimizzare il framerate, gestire il V-Sync e molto altro ancora.

Di tanto in tanto possono sorgere dei problemi come un blocco improvviso e per risolvere queste problematiche ci si può affidare a due tasti. Con la PS3 spenta si resettano le impostazioni video premendo il tasto Power per due volte mentre premendolo per tre volte si entra nella diagnostica. Invece, se si tiene premuto il tasto Eject per 6 secondi si forza l’uscita del disco mentre premendolo per 12 secondi si avvia il reset del lettore Blu-Ray.

Per una console sempre pulita bisogna premere l’interruttore sul retro, il tasto Eject e poi il pulsante di accensione e spegnimento. In caso di esecuzione perfetta della procedura si sentirà la ventola girare ad una velocità più alta rispetto al solito per circa 20 secondi. Al termine, il led di accensione lampeggierà di rosso e la console si accenderà come di consueto. Questo trucco permette di pulire le grate da sporcizia e polvere grazie alla velocità della ventola.

Infine, si può modificare il fascio di luce tradizionale della console semplicemente con il movimento del controller. Scuotendo quest’ultimo, le sfere cambieranno direzione in base al movimento.