PS5, la skill più forte di FC24: non ti ferma nessuno, fai impazzire gli avversari

Questa è la skill più forte di FC24 da provare su PS5. Così non vi fermerà più nessuno e farete impazzire gli avversari.

Anche quest’anno, FC24 si conferma il videogioco di simulazione calcistica numero uno. Con milioni di utenti che non si sono fatti spaventare dal rebranding di EA Sports e hanno acquistato sin dal day one il nuovo capitolo della saga per poter godere di tutte le novità e delle varie modalità che hanno fatto le fortune del franchise.

Tra cui vale la pena menzionare l’Ultimate Team, dove mettersi in gioco per scalare le classifiche a suon di vittorie.

Oltre all’acquisto dei migliori giocatori e all’esperienza, ci sono anche altri elementi che potrebbero tornarvi utilissimi per poter vincere più partite e segnare più gol. Ossia le skill, che possono essere utilizzate in particolare con quei giocatori che hanno un buon numero di stelle abilità. Se è il vostro stile di gioco preferito, allora dovete subito conoscere questa combinazione di tasti che farà impazzire gli avversari: non vi fermerà più nessuno!

È questa la skill più forte di FC24: ecco come sfruttarla al meglio

Se non riuscite più a vincere su FC24 o più semplicemente volete aggiornare il vostro stile di gioco per far impazzire gli avversari, allora questa skill è ciò che fa al caso vostro. Seguendo questa veloce guida, avrete modo di cambiare direzione in modo rapido e di fuggire dalla marcatura per andare dritti in porta e segnare gol a valanga.

Per prima cosa, quando state controllando un giocatore con un buon numero di stelle abilità e siete diretti in porta con un difensore in marcatura stretta, premete il tasto L1 per un istante. Poi passate all’analogico destro, spostandolo prima in avanti e poi verso sinistra o destra. A seconda della direzione in cui volete muovervi. Così facendo, il player sposterà prima la palla con la suola verso di sé, e poi si muoverà velocemente dove avete deciso in precedenza.

Si tratta di una skill utilissima per eludere le marcature avversarie, anche perché l’altro giocatore non avrà modo di contrastarvi. E se lo farà, non potrà non commettere fallo. Molti la stanno già utilizzando soprattutto a ridosso o dentro l’area di rigore. Così da ottenere falli e poter segnare più facilmente. È ancora presto per dirlo perché potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti, ma ad oggi è senza dubbio la skill più efficace di tutte su FC24.