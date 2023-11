Qualcuno cerca informazioni su di te nel web: scopri come e tutelati subito

Da oggi possiamo cancellare tutti i nostri dati personali presenti sulla rete tramite Google: ecco come, direttamente dal telefono.

Una delle maggiori preoccupazioni delle più grandi aziende del web è la corretta gestione dei dati personali degli utenti. A loro volta, gli utenti sono diventati sempre più attenti nella cura della propria privacy e hanno compreso quanto sia importante non diffondere informazioni personali che potrebbero essere utilizzate contro di loro da qualche malintenzionato.

Proprio per aiutare gli utenti a raggiungere questo obiettivo, dallo scorso anno Google ha introdotto una particolare funzione che permette di monitorare la diffusione dei nostri dati personali.

Più nello specifico, la funzione “Risultati su di Te” sarà in grado di individuare tutti le informazioni presenti sulla rete che contengono informazioni personali. Per fare un esempio, Google sa qual è il nostro numero di telefono perché accediamo ai suoi servizi attraverso lo smartphone. Questo significa che Google è in grado di individuare i siti su cui il nostro numero di telefono è esposto in chiaro, cioè è pubblico ed accessibile a chiunque. Oltre alla diffusione del numero di telefono, Google è in grado di controllare anche la diffusione sul web del nostro indirizzo email e l’indirizzo della nostra abitazione.

Il sistema di Google per eliminare i nostri dati sensibili dalla rete

Per visualizzare l’elenco dei siti che hanno pubblicato i nostri dati personali dobbiamo accedere all’applicazione di Google dal nostro telefono, quindi dobbiamo cliccare sul menu formato da tre puntini allineati in verticale che si trova in alto a destra sulla finestra.

Dopo averlo fatto dovremo selezionare la voce “Risultati su di Te” e avviare una ricerca per capire quali dei nostri dati personali sono pubblici sulla rete e dove si trovano. A questo punto potremo selezionare le informazioni di cui vogliamo chiedere la cancellazione e i siti su cui si trovano, quindi inoltrare una richiesta di cancellazione.

A questo punto Google elaborerà la richiesta e, se troverà sensate le motivazioni fornite dall’utente, procederà a rimuovere i contenuti dai suoi risultati di ricerca rendendole di fatto molto più difficili da trovare. Questo però non significa che le informazioni spariranno completamente dal web: rimarranno sui siti che le ospitano fino a che tali siti non saranno contattati direttamente per chiederne la rimozione.

Le prima notizie su questa nuova funzionalità di Google vennero fornite nel Settembre 2022, periodo in cui venne annunciato il lancio della funzionalità negli Stati Uniti e in Europa. Su molti telefoni potrebbe non essere ancora disponibile.