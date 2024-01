Quanto ami la tua PS5? Questi sono i migliori trucchetti per farla durare (molto) più a lungo: diventa indistruttibile

Quali sono i trucchi utili per far durare più a lungo la propria amatissima PS5: ecco come fare e come riuscirci, i consigli da seguire.

La PS5 è una console amatissima dagli appassionati di gaming e non solo, in grado di far trascorrere tante ore di divertimento, immersi in avventure incredibili.

Un aspetto però centrale che si lega alla console stessa è la corretta conservazione, ovvero sia quell’insieme di trucchetti e comportamenti da seguire per far si che possa durare più a lungo. La PS5 infatti, oltre – e proprio – perché console amatissima, è estremamente preziosa ed è possibile preservarla facendo riferimento ad alcuni pratici consigli.

Al fine di preservare e far durare più a lungo la PS5, anzitutto occorre prestare attenzione al surriscaldamento. Di recente hanno avuto luogo dei casi, in tal senso, con giochi come Marvel’s Spider-man 2, oppure con Finale Fantasy XVI. Onde evitare di incorrere in eventuali problematiche, vi sono dei consigli da parte di Sony da mettere in pratica. Occorre infatti lasciare quantomeno 10 centrimetri di spazio interno alla console. Non va posizionata sulla moquette oppure sul tappeto a pelo lungo, e ancora, vanno evitati spazi chiusi e stretti.

Inoltre, la PlayStation non va coperta con un panno e bisogna evitare l’accumulo della polvere sopra le prese d’aria. Un piccolo aspirapolvere potrebbe essere utile per tenerle pulite. Proseguendo, non bisogna usare la PS5 in prossimità dell’acqua, dal momento che eventuali schizzi potrebbero entrare nelle prese d’aria e creare danni interni. Stessa ragione per quanto riguarda il fumo, che andrebbe evitato. Attenzione anche ad ambienti eccessivamente umidi e alla pulizia della scocca con detergenti troppo aggressivi. La pulizia può esser fatta, secondo Sony, col panno morbido ed asciutto e senza che siano spruzzati mai prodotti direttamente sulla console.

Come far durare più a lungo la PS5: lo spegnimento e altri aspetti a cui stare attenti

Per far durare più a lungo la PS5 e preservare la console, è bene prestare attenzione anche alla condensa. Potrebbe infatti, in talune occasioni, esservi accumulo di condensa sulla lente del lettore ottico, e ciò potrebbe generare problemi rispetto alla riproduzione dei dischi. In tal caso vanno rimossi i dischi, se presenti, va staccata la PS5 dalla presa elettrica e bisogna aspettare alcune ore sino all’evaporazione totale della condensa.

Prendersi cura della PS5 per farla durare di più prevede altri due aspetti importanti. Vanno infatti evitati dischi danneggiati oppure non conformi. Il lettore durerà più a lungo se l’utilizzatore presterà attenzione allo stato dei supporti fisici. Andrebbero evitati dischi deformati, che presentano graffi o che sono troppo sporchi, così come quelli con adesivi sopra o quelli dalla forma non circolare e con formati non supportati.

Di non minor importanza certo è la questione dello spegnimento, attività che è bene si svolga correttamente. C’è infatti un modo per spegnere nel modo giusto la console, evitando danni nel tempo o blocchi all’improvviso. Tale modalità prevede lo spegnimento mediante il tasto PlayStation sul DualSense, o tremando il caso fisico sulla console. A ogni modo non bisogna mai spegnerla durante un salvataggio o il caricamento dati da SSD oppure unità USB.