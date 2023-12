Reddit annuncia cambiamento storico per gli utenti: tutte le modifiche

Reddit ha appena svelato quello che è il suo cambiamento più grande finora: come la prenderanno gli utenti di tutto il mondo?

Le piattaforme su cui si muovono tanti utenti ogni giorno sono riconoscibili anche per ciò che questi molti utenti vedono nel momento in cui la piattaforma o il sito web viene lanciato.

Ma quello che viene mostrato agli utenti non è sempre uguale. Per quello che riguarda Reddit, ovvero il forum di tutti i forum, l’elemento più facilmente riconoscibile è il colore arancione che è predominante ovunque. A partire dall’icona della sua versione mobile passando per le grafiche che si trovano sulla versione web.

Molto probabilmente la prossima volta che andrai a leggere qualche post sul tuo forum preferito ti accorgerai però che qualcosa è cambiato. Per Reddit è la seconda volta dal 2017, ovvero da quel momento in cui è stata proprio lanciata l’app mobile. Come sarà l’esperienza degli utenti con il nuovo sito e soprattutto con un elemento del nuovo sito?

Reddit, da arancione ad arancione

Sul blog ufficiale del forum di tutti i forum è stato pubblicato un lungo post che racconta della evoluzione cui è sottoposto il brand Reddit. Le parole d’ordine, a quanto pare, oltre evoluzione sono anche accessibilità e colore. Ma prima di parlare degli elementi nuovi di design occorre fare un esame ravvicinato di Snoo, la mascotte di Reddit che adesso, si legge a caratteri cubitali, ha addirittura i pollici opponibili. Da essere semplicemente una testa ovale con le orecchie, la mascotte di Reddit si è aggiornata per entrare in uno spazio tridimensionale.

E insieme alla sua tridimensionalità sono stati per esempio inseriti alcuni colori che si vanno ad aggiungere al classico arancione della piattaforma: i colori sono rosa guava, verde lime, giallo banana e blu ginepro. Questi verranno utilizzati per dare un po’ più di varietà alle bubble. Terzo elemento che è stato modificato è il font del logo che adesso è un carattere a sé stante accompagnato da un altro font da usare all’interno dei forum. Le caratteristiche del Reddit Display sono la linearità e le curve non chiuse che si rintracciano per esempio nella a e nella d e che, lavorando con lo spazio negativo, ricordano delle piccole bubble di conversazione.

Come si legge sul post ufficiale la necessità di questi cambiamenti viene sostanzialmente dall’espansione della “presenza globale in nuovi mercati “ dichiara Roxy Young Chief Marketing and Consumer Experience Officer di Reddit e dal bisogno di “rafforzare” le “fondamenta del brand in modo da consentire espressioni più creative e copiose”. Tutti questi cambiamenti arriveranno però con calma perché ovviamente c’è bisogno di tempo per implementare il cambio di front, la distribuzione della nuova mascotte e i nuovi colori. L’annuncio del cambiamento è arrivato anche attraverso YouTube, dove la discussione sulla nuova mascotte è accesa e con pareri decisamente contrastanti. A te piace?