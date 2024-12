Revisione legale dei conti: perché conviene usare un software

Quando si parla di revisione legale dei conti, si fa riferimento a un processo articolato che comprende controlli e metodologie adottati da un professionista per verificare la correttezza delle dichiarazioni alla base del bilancio d’esercizio e consolidato delle società e degli enti.

Al termine del processo, il professionista emette una relazione che esprime un giudizio sul bilancio, che può essere positivo, negativo o con impossibilità di esprimersi, offrendo così un’opinione professionale sulla sua affidabilità e conformità alle norme vigenti.

Si tratta di un lavoro molto rigoroso, che richiede competenze tecniche approfondite e una conoscenza dettagliata delle normative contabili e fiscali applicabili, che può essere ottimizzato avvalendosi di tecnologie innovative.

Revisore legale

Il revisore legale iscritto all’omonimo registro ha il compito di verificare le scritture contabili e la contabilità in generale di un’impresa al fine di accertarsi che non contengano errori significativi derivanti da eventi non volontari oppure da frodi.

In poche parole, come anticipato, il compito del revisore legale è quello di svolgere verifiche previste dagli standard di revisione al fine di esprimere un giudizio in ordine alla congruità del bilancio a rappresentare la situazione economico patrimoniale dell’impresa.

Perché utilizzare un software per la revisione legale?

Per semplificare il processo di revisione legale, è possibile utilizzare una soluzione innovativa, come il software Revisya di Wolters Kluwer, in grado di guidare revisori, società di revisione e Collegi Sindacali attraverso tutte le fasi del lavoro, seguendo la metodologia CNDCEC.

Questo strumento propone un piano di controllo ottimizzato, migliorando l’efficienza e supportando la certificazione del lavoro svolto. Inoltre, include funzionalità di archiviazione e storicizzazione, fondamentali per dimostrare la qualità del lavoro durante eventuali controlli.

Il sistema risponde ad alcune esigenze chiave, quali seguire una metodologia rigorosa, calcolare i rischi per definire strategie adeguate, collaborare in modo strutturato con il team e garantire la correttezza del lavoro svolto.

In questo modo, non solo si ottimizza il processo, ma si assicura anche la piena conformità alle normative e agli standard di qualità durante tutte le attività di revisione (dall’accettazione dell’incarico fino all’esecuzione dei controlli e la reportistica, passando per la valutazione del rischio e la pianificazione).

I benefici della revisione legale dei conti

I benefici che derivano da una revisione legale accurata sono svariati e non possono essere sottovalutati dalle società. L’attività del revisore legale, infatti, non ha una rilevanza meramente interna all’impresa ma ha anche effetti “esterni” alla medesima.

La revisione legale delle scritture contabili permette di interagire con maggiore semplicità con istituti di credito in generale, banche, fornitori e partner imprenditoriali (anche di natura internazionale).

Una certificazione professionale del bilancio, inoltre, permette di accedere a specifici bandi oppure alle gare d’appalto indetti dagli enti pubblici. Infine, la revisione legale dei conti diventa imprescindibile in caso di operazioni di straordinaria amministrazione come ad esempio fusioni, trasformazioni, scissioni oppure ristrutturazioni aziendali, acquisizioni di altre società e così via.

Alla luce di quanto precisato, quindi, è chiaro che una buona revisione legale dei conti apporta importanti benefici alle società in quanto è un presidio di garanzia per l’attendibilità, la chiarezza e la trasparenza economica e finanziaria della società.