Samsung sfida nuovamente Apple: entro la fine dell’anno arriverà la risposta a Vision Pro

Anche Samsung avrà il suo visore di realtà aumentata. Entro fine anno la risposta all’Apple Vision Pro: ecco che cosa sappiamo.

Siamo di fronte ad un momento di rivoluzione storica per ciò che riguarda il settore della tecnologia. Nei giorni scorsi Apple ha reso ufficialmente disponibile sul mercato il nuovo Vision Pro, un visore di realtà aumenta che sta dividendo il pubblico. Se da un lato c’è chi si è già dichiarato entusiasta per i suoi innumerevoli vantaggi e per i possibili risvolti futuri, dall’altra c’è chi non vuole ritrovarsi in una sorta di “Black Mirror” dovuto all’aspetto alienante che viene dato a chi lo ha indosso.

Ma come sempre in questi casi, la tecnologia non guarda in faccia a nessuno e l’evoluzione prosegue. E proprio per questo motivo, anche visto il successo che sta avendo il Vision Pro di Apple, la concorrenza è pronta a dire la sua. C’è in particolare Samsung che sta lavorando alla sua risposta personale. Con un nuovo prodotto che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare già entro la fine del 2024.

Samsung risponde ad Apple: arriva la sua versione del Vision Pro

Anche Samsung avrà il suo visore di realtà aumentata, per la gioia dei fan dell’azienda sudcoreana. E un po’ meno per Apple, che ora dovrà vedersela con un concorrente in più per il suo Vision Pro. Ma cosa sappiamo in merito a questo nuovo dispositivo?

Innanzitutto, potrebbe arrivare già entro dicembre 2024. Ma non solo perché un recente report ha addirittura fissato la finestra tra luglio e agosto come possibile per la presentazione. In concomitanza con il lancio della nuova serie di smartphone Galaxy Z, per un evento che riuscirebbe ad attirare l’attenzione di milioni di consumatori in ogni angolo del mondo.

A livello di caratteristiche tecniche, invece, il visore dovrebbe avere due display OLED da 1,03 pollici con densità di 3500ppi. Il processore sarà probabilmente il Snapdragon XR2+, che sfrutterà un sistema operativo personalizzato di Android pensato proprio per questo headset. Sappiamo poi che la risoluzione dei due schermi dovrebbe arrivare a 4.3K con 90fps di frame rate, per una fluidità già molto buona. E poi fotocamere, passthrough a colori con latenza bassa e tante altre chicche, di cui ancora non si hanno informazioni e per le quali bisognerà aspettare aggiornamenti da parte di Samsung stessa.