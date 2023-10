Scegliere la sedia da gaming perfetta è più semplice con questa serie di consigli

Se sei vero gamer la tua postazione deve prevedere cuffie, scrivania comoda, controller di ultima generazione e una sedia da gaming.

Per le sessioni su Fortnite, Minecraft e Halo serve concentrazione, riflessi ma soprattutto stare comodi. Non si può giocare al meglio delle proprie capacità senza una postazione comoda e confortevole e per questo ogni gamer degno di questo nome sceglie con cura una sedia da gaming. Usare una normale poltrona da ufficio non è la stessa cosa perché la posizione che si tiene lavorando è diversa.

I tornei online possono durare anche diverse ore in cui si deve restare seduti alla propria postazione. A fare la differenza perciò è lo schienale che deve dare il giusto supporto per mantenere una postura corretta o nel giro di poco si comincerà ad avere mal di schiena. Con il tempo si può arrivare a sviluppare la gobba la collo, tra le vertebre cervicali e quelle dorsali.

Lo schienale perciò deve essere regolabile come inclinazione in modo che segua la linea della spina dorsale del giocatore. Si deve anche poter alzare o abbassare perché il suo bordo superiore tocchi la parte alta delle spalle. Optare per un modello dotato di braccioli permette di dare supporto ai gomiti ed evitare di sforzare i tendini. Per essere ergonomici i braccioli devono formare un angolo di 90° con gli avambracci.

Dimensioni e materiali della sedia da gaming perfetta

I diversi modelli sono pensati appositamente per adattarsi ad altezza e peso dei giocatori. Alcune aziende hanno studiato forme diverse anche sulla base del sesso dell’acquirente che si presenta. L’ideale è comunque che la sedia da gaming permetta di tenere i piedi ben appoggiati a terra. In questo modo il peso si distribuisce senza gravare sulla parte bassa della schiena.

I venditori riportano delle taglie per i vari modelli anche se occorre un po’ di pratica per capire quale sia la più adatta al proprio caso. L’importante è non sceglierne uno con la seduta troppo larga perché a differenza dell’altezza non si può regolare. Se si affonda sul sedile infatti anche raggiungere i braccioli diventerà difficile.

Per il materiale la scelta migliore è optare per un tessuto traspirante dato che durante le sessioni più intense si tende a sudare nella zona della schiena. Altrimenti c’è il PVC, economico e resistente allo sporco, tanto che per pulirlo basta un panno umido. Certo, per fare davvero scena il materiale migliore è la finta pelle.