Se hai un PC con Windows 11 ti conviene fare subito questa cosa: sorpresa di Microsoft

Molti appassionati dei dispositivi Microsoft la stanno facendo per i loro PC con Windows 11. È davvero utile e conviene.

In questo 2024 contrassegnato fin troppo dall’AI, uno dei rischi per tutti gli utenti in qualsiasi ambito è quello di concentrarsi sul fenomeno dell’Intelligenza Artificiale (ora generativa e anche sui telefonini, basti pensare ai neonati Samsung Galaxy S24 che seguono la strada solcata per primo Da Google) e lasciarsi travolgere dal nuovo, mettendo da parte tutto il resto.

I PC con Windows 11 di Microsoft rappresentano un mondo affollato, ma per viverci bisogna sempre aggiornarsi: sia per acculturarsi sia per difendersi dagli attacchi hacker quotidiani, sia anche per risparmiare soprattutto del tempo, ottimizzandolo.

La documentazione è importante, per certi versi fondamentale: sapere che ci sono tantissimi utenti che hanno deciso di puntare su questo modus operandi per quanto riguarda l’aggiornamento dei PC con Windows 11, è quanto meno interessante.

Microsoft e la build che verrà per i PC con Windows 11: elementi di rilievo e (tanti) miglioramenti

Il colosso di Redmond ha rilasciato nei giorni scorsi un’anteprima sulla build denominata KB5034204, una build del sistema operativo 22621.3085 e 22631.3085. Un’anteprima con tanti elementi di rilievo. Esplicativa. L’aggiornamento risolve un problema che impedisce il funzionamento della ricerca nel menu Start per alcuni utenti, un problema che si verifica secondo Microsoft a causa di un deadlock, una situazione di stallo.

La build rende le videochiamate più affidabili e fa sparire sia un problema che bloccava il dispositivo dopo l’installazione di un’app di supporto per la stampa, impedendo la chiusura di una descrizione comando che interessava la raccolta Esplora file. Risolto mal funzionamento del rendering dell’anteprima HTML, o il problema di memorizzazione nella cache che causava la modifica di CurrentTimeZone sul valore errato, senza dimenticare il bug sulla crittografia solo dei dati di BitLocker.

Non solo soluzioni di vari problemi, ma anche miglioramenti dei PC con Windows 11: miglioramenti qualitativi allo stack di manutenzione, miglioramenti per gli auricolari audio Bluetooth a basso consumo, che in precedenza perdevano il suono nella riproduzione musica in streaming. Miglioramenti che interessano anche le chiamate Bluetooth, perché interrompe il routing dell’audio attraverso il PC quando rispondi alla chiamata sul tuo computer. Microsoft sottolinea che “se hai installato aggiornamenti precedenti, nel tuo dispositivo verranno scaricati e installati solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto”. Insomma, un aggiornamento importante da scaricare e istallare.