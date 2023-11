Se sei appassionato di fotografia, ti consigliamo le migliori fotocamere per ‘catturare’ il mondo come non hai mai fatto

Hai la passione per la fotografia e vuoi avere il meglio possibile? Ecco le nove migliori fotocamere per ogni necessità ed evenienza.

Ora che il pericolo del COVID sta cominciando ad affievolirsi e la gente ricomincia a viaggiare a tempo pieno, molti aspiranti fotografi hanno intenzione di riprendere in mano il loro hobby e catturare il mondo dalla prospettiva della fotocamera. Un hobby che può diventare un lavoro a tempo pieno, tra le altre cose, e che permette di condividere la propria prospettiva unica sul mondo.

Sotto questo punto di vista, la fotocamera è tutto. Di conseguenza, è bene scegliere la camera adatta al nostro obiettivo, che sia generalizzato o specifico. Ecco quindi la lista delle 9 scelte più apprezzate per ogni tipo di necessità, da quelle più universali a quelle per usi specifici.

Le 9 migliori fotocamere in mercato in base a ogni esigenza

Partiamo subito con la fotocamera generalmente considerata la più versatile in assoluto, adatta alle esigenze di ogni fotografo: la Fujfifilm X-S20. Modello aggiornato della già ottima X-S10, ma S20 offre tutte le caratteristiche che potreste mai volere da una fotocamera per un prezzo abbastanza economico.

Per chi invece sta cercando una fotocamera compatta e adatta alla fotografia da strada, la Ricoh GR III ha un sensore da 24 MP APS-C, autofocus, un comodo touch screen e un menu molto intuitivo. La fotocamera perfetta per chi vuole fare foto rapidamente presi da un momento di ispirazione.

Se volete una fotocamera di alta classe, una delle preferite dei professionisti è la Fujifilm X-T5, che offre un’incredibile combinazione di qualità, autofocus, dimensioni, batteria e altre caratteristiche.

Per chi vuole un’opzione di lusso, invece, la Leica Q3 costa quasi 6.000 dollari. L’unica alternativa che costa di più è la Sony A1. La Q3 vale il costo? Dipende molto dai punti di vista, ma la qualità che ottenete è sicuramente quella della migliore fotocamera sul mercato al momento.

Chi cambia spesso l’obiettivo della fotocamera può considerare la Nikon Zf, che offre molte caratteristiche di qualità, tra cui la capacità di cambiare il punto focale attraverso il touch screen.

Se adorate fare foto di animali nella natura selvaggia, la OM System OM-1 ha un eccellente autofocus che può fare foto fino a 50 frame al secondo, più veloce di molti video! La sua capacità di tracciare gli animali in maniera precisa farà davvero la differenza.

Per i principianti la scelta ideale è la Canon EOS R50: piccola e comoda, con un’ottima interfaccia touch, la sua unica debolezza è la mancanza di obiettivi alternativi, ma questo non sarà un problema per chi vuole semplicemente fare il primo passo sopra alla fotocamera del cellulare.

Pochi soldi? La Nikon Z30 fa al caso vostro. Mentre manca un mirino elettronico si rifà grazie alla presenza di altre ottime caratteristiche e il supporto per obiettivi esterni e qualità generalmente molto alta per il prezzo.

Infine, per chi adora viaggiare, suggeriamo la Sony RX100VII. Camera di dimensioni super ridotte, ha comunque tutte le caratteristiche di una fotocamera di alta qualità. L’obiettivo non è il più luminoso sul mercato, ma la sua versatilità compensa.