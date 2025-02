Servizi Cloud: perché sempre più aziende li scelgono

Nell’ottica di una digitalizzazione sempre più avanzata al fine di rendere smart il lavoro, un servizio in cloud è un alleato insostituibile. Consente di archiviare una mole anche importante di dati in tutta sicurezza, eliminando i supporti cartacei e contribuendo a limitare l’errore umano.

Come funziona un servizio in cloud

Ciò che ad esempio offrono i servizi cloud di SMI Group è un data center di livello 4, la certificazione più alta per quanto riguarda questi sistemi di archiviazione. Dal 2015, questa azienda sfrutta le nuove tecnologie in un’ottica di sviluppo e innovazione continui, al passo coi tempi.

Laddove riprodurre un ambiente IT di lavoro richiederebbe settimane, grazie al cloud si ha la possibilità di avere tempistiche decisamente più rapide, aumentando così la competitività e l’efficienza sul mercato. Le aziende possono quindi contare su un server immediatamente disponibile dove gestire in maniera versatile gli accessi per ogni settore.

La sicurezza dell’automazione in cloud deriva anche dal fatto che le chiavi di accesso sono criptate in modo più efficace rispetto alle normali password che l’utente può creare. Non solo, ma vi è la possibilità di personalizzare il server per ritrovare la familiarità necessaria con i propri dati e le proprie esigenze lavorative.

I vantaggi del cloud per le aziende sono quindi economici, perché non occorre assemblare costosi hardware e software, ma basta acquisire solo gli spazi e le funzionalità che servono all’attività specifica.

Campi di applicazione e agilità nel lavoro

Come è facile intuire, i campi di applicazione sono molteplici e vanno dalla logistica ai più svariati lavori di ufficio, senza dimenticare il supporto valido per professionisti come notai o avvocati, che possono custodire dati importanti nel cloud.

Un altro vantaggio per aziende, startup o piccoli imprenditori è quello di poter accedere praticamente da qualunque device, mobile o fisso, con sistemi Windows, Android o IOS. I servizi in cloud si integrano perfettamente con sistemi piuttosto avanzati, come possono essere le Intelligenze Artificiali, i Big Data Analytics, la Machine Learning e la Blockchain.

Si tratta inoltre di servizi che si possono acquistare anche “a tempo”, sfruttandoli solo nel periodo necessario allo svolgimento di un singolo compito. Molte aziende, in effetti, sono estremamente dinamiche e cambiano le necessità rapidamente: poter contare su un sistema elastico che cambia insieme alla propria realtà rappresenta un risparmio a 360 gradi in termini economici, di risorse da ricercare e di tempo.

Partendo da tutti questi presupposti, si può inoltre affermare che lavorare in cloud risulta anche un metodo altamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Meno produzione cartacea, meno archivi fisici e meno componenti hardware da smaltire sono un toccasana per il pianeta.

Gli alti livelli di produttività, la versatilità dei processi e il risparmio energetico sono ulteriori elementi che fanno dei servizi in cloud uno dei supporti aziendali migliori, persino per quanto concerne lo smartworking. Gli utenti, come detto, possono accedere da molteplici dispositivi e quindi non dovranno necessariamente trovarsi al PC dell’ufficio per operare.