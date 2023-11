Smart Tv, attenzione a questo errore molto comune: perché in tanti sbagliano, è il momento di cambiare abitudini

La Smart TV ti dà problemi e tu non sai come poterli risolvere? Ecco alcuni trucchi da applicare per ripristinare la situazione.

Possiamo dire che le smart TV funzionano un po’ come i nostri computer. Come loro hanno un processore, una RAM, la memoria interna ed un hardware. Capendo questa prima cosa è molto facile spiegarsi già dal principio perché le smart TV potrebbero comportare degli errori che non ne permettono il giusto funzionamento.

Tutte le soluzioni per risolvere alcuni problemi della smart tv – Tecnozoom.it

Inoltre, le stesse hanno anche funzioni di avvio rapido e presentano la modalità a risparmio energetico la quale mantiene sempre acceso il dispositivo. Dunque, in questo caso le smart TV sono pronte ad accendersi in qualunque momento e in maniera molto rapida. Insomma, tutto questo per dire che la memoria può sovraccaricarsi e generare confusione.

La prima cosa che facciamo quando la smart TV non funziona è di conoscenza comune, ovvero bisogna riavviarla spegnendo direttamente l’interruttore. Addirittura, in alcuni casi si pensa anche a staccare la spina dell’alimentazione e attendere pochi secondi per poi ricollegarla.

Che cosa bisogna fare quando la Smart TV inizia a non funzionare più?

Questo metodo è usato per qualsiasi dispositivo e, proprio come succede per i computer, il riavvio permette un aumento delle prestazioni facendo sì che la memoria si svuoti del tutto. A questo punto, la nostra smart TV diventerà più efficiente. L’ideale, inoltre, sarebbe quello di riavviare periodicamente un simile dispositivo per evitare problemi.

Reset, riavvio e molto altro ancora – Tecnozoom.it

Se questo metodo non funziona allora vuol dire che la colpa è tutta di qualche possibile aggiornamento del sistema operativo che è rimasto in sospeso. In tal caso, bisogna riavviare il modem e poi ricercare gli aggiornamenti del sistema operativo, cominciando dalle impostazioni oppure dando un’occhiata allo store di riferimento, anche se, di solito, nella maggior parte dei casi, gli aggiornamenti si installano in maniera automatica.

Intanto, se la smart TV dovesse diventare lenta, si potrebbe pensare ad effettuare un reset delle impostazioni di fabbrica. In tal modo si andrà a cancellare qualsiasi cosa presente nel televisore, facendolo diventare nuovo di zecca. Ovviamente, non solo si perderanno le applicazioni, ma anche file e accessi, e, dunque, bisognerà installare tutto di nuovo.

Per fare ciò, bisogna recarsi presso le impostazioni e nella sezione del “Sistema” bisogna selezionare su “Ripristino impostazioni di fabbrica”. Si dovrebbe anche inserire un PIN e una volta fatto questo, bisogna aspettare che il televisore si riavvii da solo. Se nemmeno questo trucco funziona, allora è arrivato il momento di contattare l’assistenza.