Soluzione importantissima offerta da Windows: lo spazio d’archiviazione per i tuoi file non sarà più un problema

Adesso Windows offre una soluzione importantissima per quanto riguarda lo spazio di archiviazione: non sarà più un problema conservare i file.

In questi giorni Windows ha fatto scalpore per quanto riguarda il suo ultimo aggiornamento. Sono tantissimi i computer che hanno visto dei malfunzionamenti dovuti al loro ultimo aggiornamento. Non è raro vedere il sistema operativo lanciare degli update per gli utenti e solitamente questi servono non solo per correggere delle vulnerabilità, ma anche per proteggere il sistema da minacce potenziali. Ma delle volte anche questi aggiornamenti possono sbagliare e contenere errori, come è successo nell’ultimo mese.

Sono tantissimi gli utenti che hanno riscontrato la vulnerabilità nota come CVE-2024-20666. Dopo le lamentele Windows ha identificato il problema in un’installazione di un ambiente di ripristino più grande. La soluzione proposta dall’azienda quindi vede una riduzione manuale della ripartizione del disco. Eppure Windows ancora deve lanciare una patch per correggere l’errore. Allo stesso tempo però il sistema operativo offre una soluzione d’archiviazione per correggere tutti i suoi file. Sono sempre più utenti ad utilizzarla, scopriamo di cosa si tratta.

Windows, addio al problema dell’archiviazione dei file: questa è la soluzione giusta

Il backup del pc è una pratica essenziale per garantire la sicurezza dei propri dati in rete. Su Windows la soluzione migliore potrebbe essere l’utilizzo di Google Drive, sempre più affidabile e conveniente. Eseguire un backup attraverso quest’applicazione è semplice e richiede pochissimi passaggi. Infatti per prima cosa non dovrete fare altro che accedere al sito ufficiale della piattaforma, per effettuare il download del software desktop.

Per eseguire questo passaggio dovrete cliccare su “Scarica Drive per desktop”. Sarà quindi il sistema ad identificare il sistema operativo ed a scaricare la versione corrispondente. Una volta completato il download, bisogna avviare l’installazione cliccando sul file scaricato e seguire la procedura guidata. A questo punto dovrete avviare l’applicazione ed eseguire il login con il proprio account Google. Durante la configurazione iniziale Google Drive chiederà quali cartelle del tuo PC desideri sincronizzare con il cloud.

A questo punto potrete scegliere tra Desktop, Documenti, Download ed altre cartelle. Se desideri sincronizzare nuove cartelle successivamente, fai clic con il tasto destro sulla cartella desiderata e seleziona “Sincronizza” o “Esegui il backup di questa cartella”. Una volta selezionate le cartelle, bisogna premere su “Avanti” e seguire la procedura guidata per avviare la sincronizzazione. Seguendo questi passaggi gli utenti avranno la possibilità di scegliere di sincronizzare anche foto e video con Google Foto.

Ogni account Google Drive inizia con 15 GB di spazio gratuito. Quindi non dovrai fare altro che assicurarti di avere lo spazio sufficiente o considerare l’opzione di aggiornare il piano di archiviazione. Per ottenere più spazio non dovrete fare altro che scegliere un servizio di abbonamento Google. Tra i piani disponibili troviamo quelli da 100 GB, 200 GB o 2 TB. Ogni piano include funzionalità extra come VPN e condivisione con la famiglia. Seguendo questi passaggi fare il backup del proprio computer sarà più semplice che mai.