Su Whatsapp si aggira una nuova truffa pericolosissima: i trucchetti per riconoscerla

Continuano le truffe su WhatsApp: addirittura l’ultima arriva direttamente dall’estero! Ecco tutte le informazioni per stare attenti.

Che il mondo del web non sia un posto sicuro lo si sa da molti anni ormai, con varie truffe che riguardano alcuni siti. Ma dobbiamo anche ammettere che nemmeno il nostro cellulare, una delle cose più personali che abbiamo, è immune a simili situazioni. Infatti, nel corso di questi anni sono circolate tantissime truffe con la quale i “criminali” volevano appropriarsi dei nostri dati personali.

Ad esempio, quante volte abbiamo ricevuto delle chiamate da numeri sconosciuti che volevano soltanto farci dire una sillaba, ovvero sì, per poterci lasciare al verde? Oppure tutti quei finti messaggi da parte di corrieri inesistenti o anche le mail in cui ci si spacciava per banche o altri enti. Insomma, purtroppo non si sta mai davvero tranquilli!

Attenzione all’ultima truffa che arriva dall’estero: WhatsApp è in grande pericolo

L’ultima truffa riguarda una delle applicazioni che più usiamo al mondo per tenerci in contatto con amici e parenti: stiamo parlando di WhatsApp. Per quanto questa possa sembrare sicura, nella realtà dei fatti non lo è dato che dall’altra parte esistono delle menti capaci di arrivare anche alla stessa.

Dunque, quest’ultima truffa arriva direttamente dall’estero e prevede che il nostro numero venga chiamato da numeri stranieri. Come ce ne possiamo accorgere? Ma sicuramente dai prefissi. Ad esempio, al momento ne sono stati rintracciati almeno 4 sicuri. Dalla Nigeria arrivano chiamate con il prefisso +234, dalla Nuova Zelanda col prefisso +64, dalla Svizzera +41 e dallo Yemen +967. Tuttavia, ciò non toglie che possano esserci altri prefissi ancora.

Comunque sia, basta semplicemente ricordare che quando troviamo una chiamata con prefissi strani non bisogna rispondere. Una simile truffa era stata già segnalata in passato in altri Paesi, ma solo adesso arriva in Italia.

Cosa bisogna fare per evitare di cadere in trappola?

Come prima cosa, bisogna assolutamente non richiamare quel numero, nemmeno per capire chi è. Nel caso in cui lo si facesse, si darebbe modo ai malintenzionati di accedere ai nostri dati attraverso delle tecniche che nemmeno possiamo immaginare. Poi, oltre a questo, possiamo segnare il numero in questione su WhatsApp, con un nome fasullo, così da poterlo poi bloccare e segnale all’applicazione. In tal modo non si riceveranno più simili chiamate.

Infine, si può sempre optare per silenziare le chiamate provenienti da numero sconosciuti. Bisogna recarsi sul menù di WhatsApp e poi cliccare su “Privacy” e ripetere l’azione sulla voce “Chiamate”. Poi, si trascina su ON alla sezione “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti”.