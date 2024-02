Svolta per gli utenti Apple: il ‘trucco’ geniale per chi ama ascoltare musica, basta andare in ‘impostazioni’

Gli utenti Apple possono migliorare la loro esperienza musicale con un ‘trucco’ geniale: questi passaggi cambiano tutto.

Apple con i suoi iPhone ha conquistato gran parte degli amanti della tecnologia. Modello dopo modello, i dispositivi portati sul mercato hanno concesso all’azienda di Cupertino di coprire una grande fetta del proprio settore, posizionandosi ai vertici quasi in maniera incontrastata.

Oggi con il proprio iPhone si possono svolgere tantissime attività, da quelle relative allo studio e al lavoro fino ad arrivare a quelle più gradevoli come l’ascolto della musica. Gli appassionati di musica ascoltano le loro canzoni preferite anche tramite iPhone e grazie ad un ‘trucco’ segreto si potrà migliorare la propria esperienza.

Per chi ama la musica deve assolutamente conoscere un piccolo ‘trucco’ che riesce a dare un nuovo ascolto. Il lato vantaggioso di questa funzione nascosta è che si trova all’interno della sezione ‘Impostazioni’: vediamo insieme i dettagli inerenti a questa autentica svolta.

‘Trucco’ iPhone per la musica: ascolto migliorato in pochi secondi

La corsa incessante e continua della tecnologia continua ad offrire agli utenti delle soluzioni a dir poco sorprendenti. Gli iPhone di Apple rientrano perfettamente in questo scenario e consentono di modellare la propria esperienza con il dispositivo sempre nel migliore dei modi. Per quanto riguarda l’ascolto della musica, il ‘trucco’ evidenziato dall’esperto GianpaoloGolden può davvero offrire un serio miglioramento.

L’esperto tech con un breve video condiviso sui suoi social evidenzia una funzione tanto nascosta quanto fondamentale per la propria esperienza musicale. Questa si trova all’interno della sezione ‘Impostazioni’. Arrivati in questa parte del dispositivo, bisogna cercare la voce ‘Accessibilità’.

All’interno della sezione ‘Accessibilità’ è necessario dirigersi alla voce ‘Contenuti audiovisivi’, andando ad arrivare la funzione ‘Regolazioni auricolari’. Attivando questa funzione, appariranno diverse voci ma quella da cliccare sarà ‘Estensione vocale‘, da mette poi al massimo, alla dicitura ‘Marcata’. Dopo aver salvato il processo svolto, si potrà ascoltare la musica preferita ad un volume ancora più alto.

L’esperienza di ascolto cambierà profondamente e permetterà agli appassionati di apprezzare al meglio ogni singolo secondo di un brano musicale. Bisogna però fare attenzione a gestire al meglio il volume, in quanto con gli auricolari possono sorgere dei problemi al comparto auditivo da non sottovalutare. Quindi, è idoneo voler apprezzare maggiormente la musica preferita ma cercando di controllare in ogni situazione il volume dell’audio.