Tastiera meccanica con layout italiano: il sogno diventa realtà, e c’è (anche) una sorpresa

Arriva la tastiera meccanica con layout italiano. In vendita il kit per l’assemblaggio fai da te: ecco in cosa consiste.

La novità del momento rispetto alle tastiere meccaniche non è tanto il fatto che siano ancora molto in voga, ma soprattutto che ora è possibile assemblarne una fai-da-te ISO ITA (ossia conforme allo standard italiano) senza dover spendere troppi soldi e soprattutto potendolo fare in maniera del tutto autonoma.

Ci ha pensato il marchio internazionale Keychron, mettendo a disposizione dei kit per il montaggio fai-da-te di tastiere che includono anche i relativi tasti ISO ITA che sono necessari per comporre questo tipo di tastiera. Uno dei modelli che si possono costruire con i kit messi a disposizione dal colosso tech, è la Keychron Q1 Pro Wireless con layout ISO al quale sono abbinati tasti e switch meccanico.

Il kit Barebone knob, utile ad assemblare questo tipo di tastiera si chiama Keychron Q1 Pro QMK/VIA Wireless Custom Mechanical Keyboard e viene fornito con una guida, il manuale di montaggio, il corpo della tastiera senza tasti e senza switch. un cavo USB-C/USB-C con adattatore USB-C a USB-A, e tutti gli accessori come viti e piedini di ricambio. Tasti e switch sono ovviamente uniti a parte.

Tastiera meccanica con layout italiano, l’assemblaggio è molto semplice

Assemblare la tastiera con il kit di montaggio è decisamente semplice, dal momento che il kit è già montato, vanno solamente aggiunti tasti e switch, che vanno scelti a parte ed in questo caso sono stati presi i Keychron K Pro Silver.

Uno dei punti di forza di questo tipo di switch e di accessori non solo risiede nel fatto che hanno un prezzo molto concorrenziale, ma anche dalle caratteristiche sonore che sono tipiche di una linea “pro”: il suono dello switch è molto ricercato e poco fastidioso. Ed anche la velocità di esecuzione è molto alta.

Questa velocità li rende più adatti al gaming che alla digitazione pura, dal momento che per essere attivati basta un tocco molto leggero. Per quanto riguarda i tasti, sono una rarità dal momento che Keychron è uno dei pochi brand che possiede set di tasti ISO ITA, i quali hanno un tocco non lucido e sono molto gradevoli da toccare sotto le dita. Insomma un’ottima novità per gli utenti che vogliono una tastiera meccanica.