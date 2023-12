Tecnologia click-to-call: innovazione al servizio dell’utente

Com’è possibile collegare direttamente i bisogni dei consumatori alle soluzioni delle aziende? Fra le tante opzioni tecnologiche elaborate negli ultimi anni, il click-to-call (CTC) si è affermato come un punto di riferimento per molte compagnie.

Questa soluzione, che permette agli utenti di effettuare chiamate telefoniche direttamente da un sito web o tramite app, crea un ponte tra il mondo digitale e quello della comunicazione più antica della storia umana, ovvero quella vocale.

In questo testo, vedremo più da vicino come funziona il click to call, quali sono i vantaggi che può offrire, alcuni casi d’uso e i dettagli più tecnici.

Come funziona il click-to-call

Dal lato dell’utente, la procedura da seguire è molto semplice. Cliccando su un numero di telefono presente su un sito web o un’app mobile, si invia una richiesta al server, che a sua volta stabilisce la connessione con il numero desiderato. La chiamata viene poi instradata al destinatario.

Il funzionamento si fonda su tecnologie complesse come WebRTC (Web Real-Time Communication) per la comunicazione diretta tra browser e app, e del protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per la gestione delle sessioni multimediali.

Pro del click-to-call

Il click-to-call offre diversi vantaggi sia agli utenti sia alle aziende:

Convenienza : gli utenti possono effettuare chiamate senza dover inserire manualmente il numero di telefono.

: gli utenti possono effettuare chiamate senza dover inserire manualmente il numero di telefono. Efficienza : le aziende possono incrementare l’engagement dei clienti e le conversioni di vendita, fornendo un metodo di contatto diretto.

: le aziende possono incrementare l’engagement dei clienti e le conversioni di vendita, fornendo un metodo di contatto diretto. Scalabilità: questo sistema può essere integrato abbastanza semplicemente su siti web e app già esistenti.

Casi d’uso del click-to-call

Il click-to-call trova applicazione in diversi contesti, tra cui:

Pagine di contatto: fornisce un sistema semplice per contattare l’azienda.

E-commerce: permette ai clienti di effettuare acquisti e fare eventuali domande senza dover lasciare il sito, non venendo reindirizzati a un supporto esterno.

Pagine di supporto: per offrire assistenza immediata ai clienti che hanno dubbi riguardo a prodotti o servizi.

Campagne di marketing: aumenta le vendite, incoraggiando le persone a chiamare.

Ulteriori benefici del click-to-call

Riduzione dell’abbandono delle chiamate: si azzerano quasi totalmente i casi di persone che desistono dal chiamare, per la difficoltà di inserire manualmente i numeri.

Maggiore soddisfazione del cliente: gli utenti apprezzano la comodità del click-to-call, a tutto vantaggio della customer experience.

Aumento dei tassi di conversione: questa soluzione si è dimostrata capace di convertire più visitatori in clienti (l’aumento in fatturato legato a questa tecnologia è stato misurato in oltre 7 miliardi di dollari nel 2016 ).

Dettagli tecnici del click-to-call

Il click-to-call si basa sul WebRTC. Acronimo di Web Real-Time Communications, è una tecnologia open source che consente di stabilire comunicazioni in tempo reale, come chiamate audio e video, direttamente dal proprio browser di navigazione senza la necessità di installare plugin o altri software aggiuntivi.

Un altro componente fondamentale per il suo funzionamento è SIP:, acronimo di Session Initiation Protocol, è un protocollo di rete di controllo a livello applicativo (Application Layer Protocol) utilizzato per creare, modificare e chiudere sessioni tra uno o più partecipanti.

La funzionalità click-to-call può essere integrata tramite varie metodologie, fra cui librerie JavaScript e servizi di terze parti.

Note finali

Riassumendo quanto detto finora, nonostante la strana scelta di Google di rimuovere questa funzione su Android, il click-to-call si è dimostrata in diverse occasioni una tecnologia di grande valore per aziende di tutte le dimensioni.

Speriamo che questo articolo sia stato utile a fare luce sull’argomento, stimolando il lettore ad approfondire ulteriormente la questione!