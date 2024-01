Telecamere sottomarine, come scegliere quella giusta per le tue vacanze: tipologie e fattori da considerare

In vista delle vacanze al mare conviene pensare a quali telecamere sottomarine fanno al caso tuo per immortalare i fondali.

Anche se l’estate è ancora lontana proprio viene da sognare già il momento in cui si sarà distesi in spiaggia o a nuotare fra le onde. Chi ama lo snorkelling o le immersioni però non può fare a meno di una telecamera sottomarina per documentare le sue esplorazioni. L’importante è scegliere quella giusta, più adatta alle proprie esigenze.

Ci sono due aspetti in particolare a cui prestare attenzione: la profondità garantita dalla telecamera e la risoluzione che può fornire per i video. La prima dipende dalla resistenza alla pressione del modello che si sceglie, mentre la seconda dipende dalla sensibilità dei suoi sensori. Scendendo sott’acqua c’è poca luce e ci sono particelle sospese che offuscano le riprese.

Una delle soluzioni più economiche per girare video sott’acqua è quella di usare il proprio smartphone inserito nell’apposita custodia impermeabile. Naturalmente bisogna sceglierne una sicura per evitare infiltrazioni e visto che non è possibile usare il touch screen, bisogna ricorrere al tasto laterale per le foto. La profondità a cui si può arrivare dipende dalla custodia scelta.

Scegliere il modello giusto fra le telecamere sottomarine

Passando alle videocamere vere e proprie, per chi desidera un modello leggero e compatto ci sono le action cam sottomarine. Basta fissarla alla testa con un laccio o su uno stick per i selfie e si può nuotare agevolmente senza continuare a impugnarle. L’importante è procurarsi i giusti accessori per fissarle in sicurezza e non rischiare di perderle durante le immersioni.

Come ultima opzione ci sono le telecamere impermeabili che sono più semplici nell’utilizzo dato che funzionano come un modello normale ma si possono immergere per periodi prolungati. Se si è abituati a immersioni lunghe conviene scegliere i modelli che hanno una batteria agli ioni di litio che si caricano velocemente, durano a lungo e non sono troppo pesanti.

Fra i modelli di telecamere subacquee varia la tipologia di display, che può essere OLED o LCD, e le sue dimensioni. Alcuni modelli sono dotati di LED a infrarossi per garantire video di buona qualità anche con scarsa luce e per le immersioni in notturna, anche se le riprese in questo caso vengono girate in bianco e nero.