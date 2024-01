Telegram, aggiornamento importantissimo: finalmente la svolta per gli utenti

Arriva una vera e propria svolta decisiva per gli utenti grazie al più recente aggiornamento da parte di Telegram.

Il mondo della messaggistica istantanea è in continuo fermento e in rapida evoluzione. Questo avviene grazie soprattutto all’incredibile lotta tra le due più grandi piattaforme in circolazione: WhatsApp e Telegram.

Proprio quest’ultima ha proposte delle recenti innovazioni che permetteranno agli utenti di godere di nuove incredibili funzionalità. Un modo per migliorare ulteriormente la fruizione del software e concedere maggiori servizi agli utenti che lo utilizzano. Ecco dunque qual è l’ultimo aggiornamento rilasciato da Telegram e che cosa hanno apportato gli sviluppatori dell’app.

Ancora miglioramenti per Telegram

Sono stati implementati recentemente interessanti aggiornamenti da parte degli sviluppatori di Telegram. Questi possono essere scaricati già adesso dal Play Store e porteranno sicuramente una ventata di aria fresca per la famosissima piattaforma di messaggistica blu.

La versione più recente dell’app, infatti, si mostra con un’interfaccia modificata per quanto riguarda le chiamate effettuate con l’app. Ma non solo, perché l’ultimo aggiornamento potrebbe aver apportato delle migliorie che permetto un minor consumo della batteria rispetto alle sue versioni precedenti. Oltre alle migliorie che riguarderanno le chiamate, sono incluse nuove animazioni e ottimizzazioni che hanno a che fare con la piattaforma dei bot e dell’applicazione.

Si chiama Vaporize la nuova funzione che permetterà di eliminare i messaggi su Telegram in maniera simpatica. È una funzionalità che permette di accompagnare l’eliminazione dei messaggi inserendo un tocco di intrattenimento e divertimento. Inoltre, sarà possibile visualizzare il testo cancellato come se fosse un’esplosione di puntini che svaniscono nel nulla. Si tratta di un effetto così scenico e apprezzato che gli utenti lo hanno fin da subito ribattezzato come “Snap di Thanos“. Al posto del messaggio eliminato viene lasciato uno spazio vuoto. Sono inoltre stati implementati dei miglioramenti che hanno a che fare con i bot. Alcuni di questi consentiranno di rispondere ai messaggi e gestire le citazioni.

Come abbiamo detto, sono state introdotte delle migliorie che hanno a che fare con le chiamate Telegram. Gli sviluppatori hanno infatti adottato una rivisitazione completa dell’interfaccia dell’applicazione, aggiungendo sfondi stilizzati e dinamici. Questi si modificheranno in tempo reale a seconda della chiamata. Questa modifica consentirà un maggior risparmio energetico, permettendo inoltre un miglioramento delle prestazioni dell’applicazione. Telegram ha voluto dunque apportare una serie di modifiche piuttosto importanti alla piattaforma. Un tentativo di migliorare ulteriormente la sua competitività in vista dell’eterna sfida con il suo rivale WhatsApp.