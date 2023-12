Ti basta un gesto e il computer torna a essere velocissimo: il segreto dell’archiviazione che non conoscevi

Hai notato una certa lentezza del Pc? Puoi farlo tornare velocissimo con un semplice gesto: ecco il segreto che in pochi conoscono.

Avere un computer lento non è del tutto piacevole ma grazie ad un gesto la situazione si ripristinerà in pochissimi secondi. Si tratta di un piccolo trucco molto utilizzato dagli esperti, capace di ridonare al pc una velocità incredibile.

Con il passar del tempo il proprio computer può segnalare una lentezza che impedisce di svolgere le normali operazioni di tutti i giorni. Questo cambiamento può essere dettato da molteplici fattori ma molto spesso tutto si riconduce alla memoria di archiviazione che ospita tanti tipi di file e non solo quelli che noi salviamo.

Creare spazio nella memoria di archiviazione manualmente non è affatto semplice ed è per questo motivo che conoscere un determinato trucco diventa fondamentale per ritornare ad avere un’esperienza al Pc del tutto gradevole. Entriamo nei dettagli e scopriamo tutto su questo trucco poco conosciuto.

Come far ritornare il computer velocissimo: questo trucco risolve tutto

Se da qualche giorno si è notato un computer lento a reagire agli input trasmessi si può accendere l’attenzione sulla memoria che potrebbe essere piena. Questa componente interna può palesare qualche problema a lungo andare portando il Pc ad avere qualche difficoltà ad effettuare i suoi processi. Da questo momento in poi però tutto sarà diverso con un trucco che nessuno diffonde ma è davvero utilissimo.

Con il nostro computer clicchiamo sulla tastiera il tasto Windows e scriviamo nella barra di ricerca la parola “Archiviazione” premendo poi il primo risultato “Impostazioni di archiviazione“. Alla schermata apparsa bisognerà attendere il caricamento di riferimento per poi procedere con la voce “Consigli per la pulizia“.

Arrivati a questa sezione bisognerà selezionare dalla seconda alla quarta casella, rispettivamente: “Installazioni di Windows precedenti“, “Cestino” e “File di log di ripristino del sistema“. Non va in alcun modo selezionata la spunta che si riferisce alla voce “Download”. Selezionate le giuste caselle bisogna premere il tasto “Pulisci” e attendere la finalizzazione del processo.

Il trucco appena descritto ci aiuterà a liberare tantissimo spazio nella memoria interna e ridarà al Pc la velocità che ha sempre avuto. Inoltre, conoscere questo piccolo segreto permette anche di evitare il ricorso ad un tecnico e la conseguente spesa. Se invece non cambia nulla, potrebbe esserci un problema interno più serio da far analizzare ad un esperto.