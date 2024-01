TikTok e le sue follie: verrà lanciato il videogioco più brutto della storia

Che TikTok sia un mondo folle lo avevamo capito ormai da tempo, che potesse scegliere di lanciare il videogioco più brutto della storia è una novità che francamente non ci aspettavamo.

Il mondo dei social network è, giorno dopo giorno, sempre più prodigo di sorprese. Tra queste ne spunta una su TikTok che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Quello che stata per scoprire era davvero impossibile da pensare anche per le menti più controverse e in cerca di quello che una volta avrebbero definito kitsch. Non stiamo parlando di Batman: Dark Tomorrow o di Big Rigs: Over the Road Racing, anche se pure quelli erano molto brutti, ma di qualcosa che va davvero al di là di ogni possibile immaginazione.

Un ragazzo ha deciso di stupire tutti puntando su quel “macabro” aspetto che ci fa desiderare le cose brutte per poi magari poterci ridere su. In una società sempre più invitata a cogliere concetti rapidi e a non concentrarsi ci mancava l’idea di realizzare un videogioco che fosse talmente brutto da essere considerato il peggiore di sempre. Inutile negare che ci aspettiamo che possa diventare virale e che presto tutti ne parleranno con meme, screen, gameplay e quant’altro.

Il videogioco più brutto della storia

Un TikToker ha deciso di iniziare una ricerca per realizzare quello che sarà il videogioco più brutto della storia. Il creator si fa chiamare Everywhere Nowhere ed è noto soprattutto negli Stati Uniti d’America. Si sarebbe messo in testa questo progetto a partire dal novembre scorso e avrebbe ancora bisogno di un po’ di tempo per lanciarlo, anche se stanno già iniziando ad affiorare le prime indiscrezioni.

Il videogame si intitolerà Monster Sniper Stagione 3 con obiettivo dichiarato di essere di pessimo gusto e pronto a ricevere delle critiche. Tra le anticipazioni più rumorose c’è quella non-sense del cane che esplode in formiche quando viene accarezzato. Non mancano le missioni a scorrimento automatico e dialoghi da far accapponare la pelle.

Di fatto ci troveremo a gestire un topo, disegnato molto male, in un platform 2d. L’animale sarà dotato di un boomerang e un lanciarazzi per un’esperienza che si preannuncia davvero terrificante. Tra le caratteristiche che stanno facendo più discutere c’è quella legata alla colonna sonora che si ripeterà in loop continuo e che non si potrà abbassare a meno che si acquisti un aggiornamento pre farlo. Insomma un inferno fatto videogioco che però sappiamo già tutti proveremo.