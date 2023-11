Trasforma un’immagine in un video con l’intelligenza artificiale: ecco come fare

Il consiglio da non perdere: trasforma un’immagine in un video con un programma di intelligenza artificiale. Un sistema geniale e utile.



I programmi per trasformare delle fotografie in video non ne mancano di certo ma con l’intelligenza artificiale otterrete risultati sorprendenti che non avreste mai immaginato. Veri e propri video fluidi e realistici, non semplici e macchinosi movimenti. Il programma che vi segnaliamo qui è davvero stupefacente e sta facendo impazzire tutti i videomaker, ma possono provarlo tutti.

Il software di intelligenza artificiale che vi aiuta a trasformare una immagine fotografica in modo che diventi un vero video è disponibile online e facile da utilizzare. Non bisogna essere esperti di video editing. Può farlo davvero chiunque seguendo pochi e semplici passaggi.

L’intelligenza artificiale ci ha già abituati a creazioni pazzesche e incredibili, con una somiglianza tale alla realtà che talvolta è davvero difficile capire se si tratta di finzione o meno. Un vero paradiso per tutti i creativi e per chi ama realizzare immagini e filmati originali. Purtroppo anche con il rovescio della medaglia dovuto alla falsificazione delle immagini, che può avere un impatto manipolatorio sull’informazione.

Trasforma un’immagine in un video, con l’intelligenza artificiale

Qui vi spieghiamo in dettaglio come trasformare una immagine fotografica in un vero video grazie all’intelligenza artificiale. Non dovete fare altro che utilizzare un apposito software che trovate online e che si chiama Runway, come la società che lo ha realizzato. Cercate Runway su Google oppure andare direttamente al link runwayml.com.

Il sito web offre numerose funzioni, non solo per la trasformazione di immagini statiche in video ma anche per l’editing e l’elaborazione dei video stessi.

Una volta entrati in Runway, dal menu in alto cliccate sulla voce Products, si aprirà un elenco verticale dal quale selezionare “AI Magic Tools” che darà accesso a una pagina con varie funzioni, andate su “Text/Image to video”. A questo punto, caricate una immagine fotografica a vostra scelta e poi cliccate sul pulsante “Generate video”. La vostra foto si trasformerà in un vero video.

Il software permette di realizzare numerose creazioni con le immagini, cambiando anche i colori e la composizione. Un’altra funzione straordinaria è la possibilità di generare una immagine da una sola parola di testo. I creativi che visiteranno il sito si innamoreranno subito delle numerose e incredibili opzioni offerte. L’unico difetto è che il servizio è a pagamento, dopo un periodo di prova gratuito.