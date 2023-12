Trova manuali di istruzioni online per tanti dispositivi ed elettrodomestici anche ‘datati’: il sito web utilissimo

Cerchi manuali di istruzioni online? E se finalmente scoprissi cosa significa la spia del forno sempre accesa? C’è un sito che potrebbe aiutarti.

Chi li legge più i manuali di istruzioni degli elettrodomestici e dei device? Sembrano oggetti di un’epoca passata eppure tante volte, soprattutto se c’è qualcosa che non torna, avere sotto mano il manuale del telefonino, delle cuffie bluetooth, del frigorifero o della lavastoviglie potrebbe aiutarti a risolvere il problema che hai davanti.

Si può risolvere tutto senza far ricorso a un costoso servizio di assistenza. Perché tanto lo sappiamo, gli oggetti tecnologici tendono a rompersi solo e soltanto dopo che è scaduto il periodo di garanzia in cui mandarli a riparare è gratuito. I produttori sono ancora tenuti a inserire nelle confezioni il minimo indispensabile di istruzioni per poter utilizzare gli oggetti che vendono.

Ma di questo istruzioni si perde molto spesso memoria poco dopo l’acquisto. Per questo motivo può tornarti utile un sito web che è una sorta di enorme biblioteca in cui sono proprio raccolti i manuali di istruzioni di quasi tutto ciò che esiste. Dalle automobili ai telefonini passando per bollitori, condizionatori d’aria e addirittura macchine per cucire.

Il sito web che è un tesoro per i manuali di istruzioni online

Immagina di trovarti in questa situazione. Hai deciso di fare una gita fuori porta con la tua famiglia e con l’automobile hai raggiunto la destinazione, un piccolo borgo a una manciata di chilometri da casa tua ma abbastanza lontano da sembrare un altro mondo.

La tua giornata di svago è iniziata benissimo ma nel momento in cui tutti tornate in auto qualcosa non funziona. Non ci sono spie che si accendono e la prima imputata è la batteria. Ma facendo qualche test ti accorgi che la batteria funziona. E allora che cosa c’è che non va nella tua vettura?

Bisognerebbe mettere mano al manuale di istruzioni. Che però è rimasto a casa insieme ai giubbotti catarifrangente di ricambio. A questo punto l’unica cosa che pensi di poter fare è chiamare il soccorso stradale. Ma se invece potesse esistere un sito dove andare a guardare le istruzioni e scoprire che magari devi solo toccare un pulsante o attivare una levetta perché la tua automobile per motivi a te ignoti ha deciso di attivare il blocco inerziale?

Questa situazione estrema potrebbe non capitarti mai ma potresti trovarti con la macchina del caffè che non funziona, con il tostapane che non scalda, con il condizionatore che lampeggia e non proferisce verbo.

Per tutte queste necessità il sito web di riferimento è ManualsLib, una vera e propria biblioteca di file in formato PDF che contiene oltre 7 milioni di file, 7 milioni di manuali di istruzioni online in cui ritrovare quello che hai perso.

Uno degli aspetti più interessanti è che si tratta di un sito che può essere consultato senza doversi per forza iscrivere e che ha anche una comoda app da scaricare dal Google Play Store. La prossima volta che il termostato dei termosifoni fai i capricci sai dove andare a guardare.