Tutta la tecnologia nella nuova cucina di Chiara Ferragni: l’accessorio extra lusso

Chiara Ferragni sta presentando in questi giorni la sua nuova casa di Milano, la prima di proprietà dell’influencer, che contiene degli accessori extralusso anche dal punto di vista tecnologico.

La costruzione ma soprattutto la realizzazione delle finiture della nuova casa di Chiara e Fedez ha preso moltissimi mesi e i follower della coppia hanno potuto seguire praticamente in diretta l’andamento dei lavori.

La Ferragni, che sembra estremamente coinvolta nella cura di tutto il progetto, ha scelto delle soluzioni architettoniche e decorative spesso coraggiose ma si è anche distinta nella scelta di elettrodomestici d’avanguardia per la cucina, nonostante il fatto che l’influencer sia famosa per le sue scarsissime abilità da cuoca.

In realtà, proprio scherzando sulla sua totale capacità tra i fornelli, Chiara ha presentato nel dettaglio le principali funzionalità del forno che ha scelto di installare nella nuova cucina. Si tratta di uno solo degli elettrodomestici super innovativi di Haier (gigante cinese del settore elettrodomestici) che sono stati scelti per la cucina dei Ferragnez.

Cosa fa e quanto costa il forno di Chiara Ferragni

Gli elettrodomestici compresi nella cucina di Milano dei Ferregnez sono: il frigo e la lavastoviglie, una cantinetta per i vini, il piano cottura a induzione e il forno. Chiara ha spiegato, in un video su Tik Tok, di aver scelto in particolare il frigorifero per le sue molte funzionalità, ma di essersi fatta conquistare in particolare dal forno, di cui ha illustrato le funzioni più nel dettaglio.

Il forno è infatti dotato di una telecamera interna, di un grande schermo a led sullo sportello e di un’intelligenza artificiale che regola la cottura e si comporta in tutto e per tutto come un assistente di cucina.

In pratica la telecamera interna serve a riprendere e inviare allo schermo a led l’immagine del cibo in cottura. Questo permetterà quindi di seguire perfettamente la cottura del cibo senza la necessità di aprire lo sportello immettendo aria fredda nel forno e quindi aumentando i suoi consumi.

Grazie ai dati raccolti dalla telecamera e da altri sensori, l’intelligenza artificiale sarà in grado di adeguare la temperatura del forno alla cottura che si deve portare a termine, impedendo quindi di bruciare il piatto o, peggio, di estrarlo dal forno ancora crudo.

Secondo il listino prezzi Haier, il forno super tecnologico dei Ferragnez costa di base 1.200 Euro ma, come hanno notato i milioni di follower di Chiara su Tik Tok, Chiara e Fedez non li hanno pagati. Tutto il video di presentazione realizzato da Chiara, infatti, presentava la sigla ADV. Si trattava quindi di una sponsorizzazione: l’azienda ha fornito probabilmente tutti gli elettrodomestici della casa in cambio del post condiviso dall’Influencer.