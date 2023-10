Tutti i vantaggi dell’abbonamento Twitch: quanto costa e come fare (più semplice di quanto si pensa)

Sono in molti a utilizzare la piattaforma Twitch per seguire i propri youtuber preferiti. Pr guardarli abbonarsi è vantaggioso.

In dodici anni di attività Twitch è diventata una delle piattaforma streaming più popolari al mondo. Inizialmente era dedicata solo ai videogiochi e ancora oggi la maggior parte dei creator gioca in diretta dando consigli ai follower. Poi si è estesa anche ad altri contenuti come lo sport o trasmissioni in diretta su vari argomenti, ma per sfruttare Twitch al meglio la cosa migliore è fare l’abbonamento.

Gli utenti abbonati possono infatti supportare gli streamer che seguono con una cifra minima per ogni mese e di potersi godere le dirette evitando di visualizzare contenuti pubblicitari. Chi invece ha pubblico riceve la possibilità di poter interagire con chi ne fa parte oltre ad alcuni “accessori” riservati.

L’abbonamento Twitch prevede anche di ricevere delle emoticon personalizzate da utilizzare all’interno delle chat della piattaforma, elaborate sulla base del proprio aspetto. Per trovarle basta andare nella sezione “Emoticon abbonato” sulle impostazioni del canale. In più chi si iscrive a un canale può ricevere lo stemma abbonato che varia a seconda del tempo in cui si rimane iscritti o meglio in base alla fedeltà.

Come fare l’abbonamento Twitch

Uno dei sistemi più semplici è attraverso Prime Gaming, poiché chi è iscritto riceve un abbonamento da sfruttare per il canale di un qualsiasi partner. Si può fare semplicemente premendo il pulsante viola, che se non disponibile riporterà la scritta con il periodo di attesa necessario per usarlo di nuovo. Accanto c’è anche l’opzione per regalare un abbonamento.

Chi non desidera seguire questa strada può fare nel modo tradizionale ossia ricorrere all’acquisto del tipo di abbonamento che preferisce. Sulla piattaforma si può pagare tranquillamente tramite carta di credito, conto su PayPal o Amazon Pay. Il metodo di pagamento per cui si opta verrà salvato per i rinnovi successivi che avverranno in automatico.

Si può scegliere tra un abbonamento di livello 1, 2 o 3 e se rinnovarlo con cadenza mensile, trimestrale oppure anche ogni sei mesi. Per chi si abbona da dispositivo mobile con l’app Twitch il pagamento si può effettuare invece attraverso Google Play Store o App Store se utilizza un dispositivo Apple.