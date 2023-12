Ubisoft, rovinata la sorpresa per i fan: il leak anticipa il ritorno di un videogioco cult

Doveva essere una grande sorpresa per tutti i fan di Ubisoft ma un piccolo grande leak ha mostrato tutto prima del tempo.

È successo ma avremmo voluto tutti che rimanesse una sorpresa ancora per un po’. Un grande ritorno per Ubisoft si è infatti trasformato in un altro leak involontario. Molto probabilmente dentro Ubisoft più di qualcuno, soprattutto tra quelli con il compito di distribuire i videogiochi sul servizio Ubisoft+, starà ancora sperando di poter scatenare il potere dello sparaflash di Men in Black su tutti quelli che si sono trovati per caso a giocare con questo grande titolo che doveva tornare ma non adesso.

Ma come succede online, una volta che il gatto è uscito dal sacco (cit.) non può tornare dentro. Stavolta però, al centro della involontaria piccola grande fuga di notizie non c’è una brutta notizia.

Il che, già di per sé, è una buona notizia. Di recente, abbiamo infatti avuto solo brutte notizie dai grandi publisher e dai grandi team di sviluppo. Stavolta c’è qualcosa per cui essere contenti anziché qualcosa per cui preoccuparsi. E magari, quando il gioco uscito per sbaglio diventerà effettivamente disponibile per tutti, saremo anche più contenti e pronti ad accoglierlo.

Ubisoft che si fa il leak da sola

Per un primo momento, un momento piuttosto lungo, tutta Ubisoft ha cercato di negare l’evidenza nel modo più plateale possibile ma questo cercare di negare l’evidenza non ha fatto altro che aumentare la curiosità e la diffusione delle clip registrate a tempo di record da chi si è trovato per puro caso per le mani la versione remastered per il ventennale di Beyond Good & Evil. Per un momento, quando abbiamo visto il social di Elon Musk a popolarsi di screenshot abbiamo pensato che fosse arrivato finalmente il momento di annunciare che qualcosa si stava muovendo anche per il secondo capitolo. Ma per i fan forse la versione remastered è già qualcosa di cui essere contenti.

E alla fine anche sull’account ufficiale del social che una volta chiamavamo Twitter dedicato proprio al secondo tormentato capitolo della serie hanno sventolato bandiera bianca ed è apparso il seguente post : “beh, sembra che il gatto sia uscito dal sacco, mannaggia. Felice ventesimo anniversario a Beyond Good & Evil Anche se non vediamo l’ora di mostrarvi di più su questa edizione speciale, altre informazioni arriveranno a inizio 2024!”.

Sotto il testo l’immagine della inossidabile protagonista in una versione un po’ più contemporanea anche se comunque sufficientemente poligonale che guarda il vuoto in posa epica. La fuga di notizie, ammettono da Ubisoft, è stata tutta colpa di un errore tecnico anche se proprio da Ubisoft fanno sapere che quella che è andata in giro e che è rimasta giocabile per qualche ora era una build non definitiva. E comunque, probabilmente, si trova in una condizione migliore del suo sequel.