Unieuro parte con nuovi sconti: tv e portatili a prezzi imbattibili, un prodotto quasi alla metà

La seconda settimana di gennaio si è aperta con un nuovo volantino e nuove offerte da parte di Unieuro: ecco le offerte migliori in rapporto qualità-prezzo.

L’inizio dell’anno è spesso associato ai saldi, sconti che riguardano principalmente i capi di vestiario, ma che negli ultimi anni hanno riguardato un po’ tutti i settori. Da quando infatti la concorrenza spietata degli e-commerce ha stravolto il mercato, i negozianti e le catene di negozi fisici si sono dovuti adeguare ai loro ritmi e propongono offerte praticamente tutto l’anno.

Tra saldi, super saldi, offerte imperdibili, cyber monday e black friday per ogni stagione, i consumatori faticano a stare al passo e anche a capire quando si tratta effettivamente di sconti che valgono la pena di essere considerati e quando invece la riduzione rispetto ai periodi normali (sempre più brevi come detto) è poca roba.

Se è vero che oggi c’è l’obbligo di mostrare non solo il prezzo di listino ma anche quello medio del periodo, è anche vero che tra percentuali e prezzi si esce frastornati e si fa fatica a capire quando c’è davvero un risparmio e quanto si sta risparmiando rispetto al solito. Per questo risulta utile evidenziare quelli che sono i prodotti più interessanti e quelle che sono le offerte davvero vantaggiose.

Unieuro inizia l’anno con nuovi sconti: i migliori prezzi per Tv e portatili

Tra le catene di negozi che offrono prodotti in sconto in questo inizio 2024 c’è anche Unieuro. C’è da dire che l’azienda è solita pubblicare un catalogo offerte ogni settimana, dunque non si tratta di un periodo di sconti particolari e non ci si può aspettare scontistiche elevatissime su prodotti di punta come accade durante i black friday.

Ciò non significa che non ci siano delle offerte interessanti ed infatti per quanto riguarda le tv e i computer portatili ci sono prodotti da segnalare. In ambito televisori c’è da segnalare lo sconto sul modello UE50CU7170UXZT da 50 pollici e da 43 pollici di Samsung. Si tratta dell’apprezzatissimo Crystal UHD, un pannello led 4K che da anni è uno dei migliori sul mercato per la categoria. La versione da 50 pollici costa 379 invece che 599, mentre quella da 43 costa 357 invece che 499 euro.

Per quanto riguarda i computer portatili, da segnalare c’è un Asus Vivobook 15 (dunque con schermo da 15,6″) con processore i5 e 16 giga di ram a 579 euro invece che 749,90 (lo sconto in questo caso è del 22%). Offerta molto buona per chi è alla ricerca di un nuovo portatile e cerca un prodotto performante e di qualità.

L’altra offerta da segnalare in questo settore è quella che riguarda il Macbook Air da 13 pollici (processore M2 e 8 giga di ram) a 1499 euro invece che i 1599 di listino. Da segnalare infine l’offerta sull’Asus TUF da gaming, acquistabile a 300 euro in meno rispetto al prezzo di listino, ovvero a 899,90 euro.

Se siete interessati alle offerte in questione vi conviene sbrigarvi, poiché il periodo promozionale scade il 14 gennaio e a partire dal 15 i prezzi dei prodotti segnalati potrebbero tornare quelli normali.