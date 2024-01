Vedere la tv gratis online si può: così avrai a disposizione più di 1000 canali

Quante volte avremmo voluto guardare un film in particolare, ma per un motivo o per l’altro non abbiamo potuto? Ora il problema potrebbe essere risolto.

Tra i motivi per cui non possiamo scaricare o solo vedere un film, è che magari la piattaforma (o le piattaforme) alle quali siamo abbonati, non lo hanno in palinsesto. Oppure i vari Netflix, Prime Video, Paramount+ e simili sono troppo costosi per le nostre tasche, e quindi non ci possiamo permettere un abbonamento che ci consenta di guardare i nostri film e le nostre serie preferite.

Ma una soluzione probabilmente, anzi sicuramente, esiste. Si chiama streaming gratuito, che non è fruibile su tutti i siti esistenti che offrono questo tipo di servizio, ma su alcuni a dirla tutta sì. Questo tipo di siti consente di usufruire di un servizio di visione di numerosissimi canali senza necessità di installare nessuna applicazione e soprattutto è possibile vederli ovunque.

Uno di questi si chiama Worldtvmobile, un sito web specializzato in streaming gratuito, che offre ai suoi utenti una lista di oltre 3000 canali in tutto il mondo sui quali guardare tutti i film e le serie televisive preferite da tutti.

Worldtvmobile, ecco come si accede e come funziona

Per accedere all’intera lista di canali messi a disposizione dal sito, basta entrare nel sito web di Worldtvmobile dal proprio browser, senza essere costretti a scaricare alcun tipo di programma o applicazione. Si tratta di un sito sviluppato da IPTV-ORG ed è dotato di un’interfaccia piuttosto semplice, che presenta sulla sinistra un lungo elenco di Paesi del mondo per individuare i canali di luoghi specifici.

Sulla destra, invece, si trova una serie di diverse categorie di contenuti, come commedia, azione, cucina, animazione, e molte altre. Facendo clic su ognuna di esse, vengono mostrati i canali specifici per ogni argomento, ma la maggior parte di essi non è in spagnolo.

La visualizzazione dei canali può essere filtrata in ordine alfabetico, così da rendere la ricerca il più semplice possibile, e non appena si entrerà in uno qualunque dei canali, questo si inizierà a caricare e poi si potranno guardare, in pochi secondi, i suoi contenuti. Se invece il canale non finisce di caricarsi, potrebbe essere perché il link che lo contiene non è aggiornato. Ma sicuramente, su 3000 canali disponibili, non sarà difficile trovarne uno che ci consenta di guardare le programmazioni che preferiamo.