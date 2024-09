Video generati con l’IA, così diventiamo tutti registi e content creator

L’intelligenza artificiale ha conquistato anche i programmi di creazione ed editing video, ma è possibile trasformare gli utenti in registi?

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalla comparsa dell’Intelligenza Artificiale o IA, un nuovo strumento in grado di programmare, creare e svolgere operazioni complesse con estrema velocità. L’avvento dell’IA ha già rivoluzionato diversi settori, tra cui la grafica e il mondo degli audiovisivi.

L’industria dell’intrattenimento e del cinema, ha recentemente analizzato un possibile futuro del settore strettamente legato all’intelligenza artificiale. Dalla fase di sceneggiatura, fino alla realizzazione dell’immagine, l’IA può automatizzare molteplici fasi del complesso processo che porta alla creazione di un prodotto audiovisivo di qualità.

Se per molti si tratta di una innovazione che guarda al futuro, per i veterani del settore audiovisivo l’avvento dell’IA potrebbe porre fine alla creatività artigianale e manuale tipica della settima arte. Nell’industria cinematografica, l’IA offre certamente nuove possibilità produttive, ma le sfide etiche che ne derivano sono argomento di discussione.

IA e audiovisivo: l’utente medio come i grandi registi

L’intelligenza artificiale è sempre più alla portata di tutti, anche di chi sogna di realizzare video accattivanti senza alcuna capacità pregressa. Lo dimostrano i migliaia di contenuti web e social realizzati ogni giorno con l’utilizzo dei nuovi software di IA, spesso gratuiti e disponibili per qualsiasi device. Da oggi, per quanto riguarda la creazione di video brevi pensati per la pubblicazione sui social o su altre piattaforme, gli utenti potranno usufruire di un sito web davvero innovativo.

Invideo AI è il nuovo portale online che utilizza l’intelligenza artificiale per la creazione immediata di video a partire da link di articoli o da testi recuperati online. La piattaforma offre all’utente la possibilità di creare “news video” di 30 secondi, personalizzabili con lingue diverse, immagini preferite, stile predefinito e frasi da inserire nel corso del contenuto. L’utente potrà optare anche per l’inserimento di una voce narrante femminile o maschile.

Il video sarà pronto in pochissimi secondi e potrà essere scaricato direttamente sul proprio dispositivo. Il portale online risulta tutt’ora completamente gratuito per tutti gli utenti, ai quali sarà chiesto di registrarsi direttamente sulla piattaforma o con una e-mail già in uso. Al momento Invideo AI è disponibile solo come sito web gratuito, tuttavia gli sviluppatori del portale non escludono la possibilità di trasformare la piattaforma in una futura applicazione per dispositivi mobili.