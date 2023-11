Vuoi collegare lo smartphone agli auricolari Bluetooth? Ecco i passaggi da seguire

Sai come si collegano gli auricolari Bluetooth al proprio smartphone? Ecco tutti i passaggi da seguire. È davvero semplice e veloce.

Negli ultimi anni gli auricolari Bleutooth hanno ormai preso il posto di quelli classici con il cavo sicuramente più tradizionali. Questi infatti sono ormai diventati i preferiti di molti utenti e se hai appena acquistato un paio di cuffiette Bleutooth ora ti spieghiamo come fare per collegarli al tuo smartphone. È davvero semplicissimo e ci vorranno pochi minuti.

A rendere più pratici gli auricolari Bluetooth è sicuramente l’assenza di fili, cosa che li rende perfetti anche quando si sta facendo allenamento in palestra, una corsa al parco, una ricetta in cucina o qualsiasi altra cosa. L’unica differenza è che questi devono essere ricaricati quando sono scarichi altrimenti non funzioneranno. Ma andiamo ora a vedere come collegarli allo smartphone.

Collegare gli auricolari Bluetooth allo smartphone: tutti i passaggi

Ripetiamo ancora una volta che si tratta di una procedura davvero molto semplice. Che il tuo telefono sia Android o iPhone collegare gli auricolari al Bluetooth è davvero veloce. Ecco tutti i passaggi da seguire per collegare gli auricolari che hai appena comprato:

Attivare il Bluetooth sullo smartphone e sugli auricolari : accendi quindi gli auricolari premendo il tasto che hanno oppure estraendoli solamente dalla custodia (dipende dal modello che hai)

: accendi quindi gli auricolari premendo il tasto che hanno oppure estraendoli solamente dalla custodia (dipende dal modello che hai) Attendi il segnale audio : solitamente sentirai pairing, pronto, acceso

: solitamente sentirai pairing, pronto, acceso Seleziona ora il nome degli auricolari nella lista dei dispositivi disponibili nelle impostazioni di Bluetooth dello smartphone

nella lista dei dispositivi disponibili nelle impostazioni di Bluetooth dello smartphone Associare il dispositivo ed eventualmente inserire il codice PIN di accoppiamento che trovi nel manuale degli auricolari

ed eventualmente inserire il codice PIN di accoppiamento che trovi nel manuale degli auricolari Ora puoi utilizzarli per sentire tutto quello che vuoi

Come hai appena visto i passaggi da seguire sono davvero pochi e basteranno pochi minuti per collegare i tuoi auricolari al tuo smartphone. Per scollegarli sarà necessario premere il tasto oppure reinserirli nella loro custodia. Se invece si vuole scollegarli definitivamente per collegarli ad un altro dispositivo basterà dissociare gli auricolari.

Anche in questo caso è molto semplice e basterà andare nelle impostazioni del Bluetooth, cliccare sul nome degli auricolari e dissociarli. Se stai acquistando appena un paio di auricolari Bluetooth ricordati di verificare che siano compatibili con il tuo modello di telefono. Solitamente sono tutti compatibili ma è meglio controllare per essere sicuri di star acquistando il prodotto giusto. Non ti resta che provare seguendo la procedura e ascoltare musica e podcast in libertà.