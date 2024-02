Web developer, da junior a senior: quali sono gli stipendi previsti per questa figura professionale

C’è una figura che lavora sul web che può arrivare a guadagnare grandi cifre: è il web developer, ecco cosa fa e come diventarci.

Le professioni che lavorano sul web sono sempre di più ma non tutte riescono a dare gli stessi frutti. Il web developer ad esempio è tra le figure più richieste nel mercato del lavoro e quindi anche più pagate, ma non è una professione che possono fare tutti. Il settore dello sviluppo web è in forte crescita: quindi questo risulta il momento perfetto per decidere di diventare sviluppatore software. Ma da dove si può iniziare? Per diventare sviluppatore web non è estremamente necessaria la laurea, dipende dai casi.

Se siete persone che hanno a che fare con l’informatica già dalla giovinezza, avrete sicuramente una marcia in più per imparare i linguaggi e i software necessari a far sì che il pc non abbia più segreti per voi. Esistono infatti diversi corsi che permettono di imparare tutto il necessario, senza prendere per forza una specialistica, ma d’altra parte intraprendere un percorso universitario potrebbe essere una scelta molto più completa ed esaustiva, ma non l’unica.

Web developer, come diventarlo e quanto poter guadagnare in base all’esperienza

Questo permette a tutti gli appassionati di informatica a fare le proprie scelte e magari iniziare a lavorare anche molto prima degli altri, accumulando più esperienza. Proprio così, più esperienza viene accumulata e più si può ambire a cifre più alte. Secondo il portale Talent.com, lo stipendio medio con cui viene assunto uno sviluppatore junior in Italia è di circa 23.000€ lordi all’anno, però può essere superiore per coloro che dimostrano di avere le competenze e il metodo di lavoro più richiesti, fino ad arrivare a cifre anche raddoppiate.

Quando si arriva a più di 4/5 anni di esperienza, lo stipendio arriva a una retribuzione media di circa 2.400 euro al mese che, considerando gli stipendi italiani di oggi, è ben sopra la media. Questo tipo di sviluppatore possiede competenze sia lato frontend che backend, quindi è in grado sia di sviluppare l’interfaccia grafica di un sito, che poi costruirne la struttura interna.

Se vi riuscirete a specializzare in entrambe le cose, allora il vostro salario arriverà molto in alto, in quanto il programmatore specializzato solo in back o in front poi obbligherà all’azienda di chiamare una seconda persona per finire il lavoro. Con un alto livello di seniority lo sviluppatore full stack senior può arrivare a guadagnare fino a 3000€/mese netti. Quindi tutto dipende da quanto riuscirete a specializzarvi.