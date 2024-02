WhatsApp cambia radicalmente: la novità già a marzo, mai visto qualcosa del genere

Whatsapp si aggiorna costantemente e da marzo è prevista una novità molto importante, che cambierà ogni cosa.

Whatsapp è tra le app di messaggistica più usate al mondo. Da quando è entrata sulla scena digitale, la sua è stata una vera e propria esplosione.

Molto comoda perché consente di inviare messaggi gratis inizialmente, si è arricchita di funzioni sempre più coinvolgenti, riuscendo a connettere persone da tutto il mondo. Con Whatsapp si possono creare gruppi su cui chattare, fare videochiamate con un solo interlocutore o di gruppo, inviare videomessaggi brevi, inviare messaggi vocali, creare Community e persino Canali.

C’è davvero di tutto su whatsapp tra avatar, stories da condividere, e molto altro ancora. Un successo che trova le radici in un lavoro instancabile da parte degli sviluppatori, che cercano di migliorare le funzioni dell’app sempre di più. Siamo dunque abituati al fatto che Whatsapp introduca molte novità, ma dal 6 marzo entra in vigore una nuova funzione che cambierà ogni cosa. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come funzionerà più nel dettaglio.

Whatsapp, da marzo scatta la novità che rivoluzionerà tutto

Era già nell’aria da almeno un anno, ma avrà ufficialità il prossimo 6 marzo. Si tratta di una novità destinata a cambiare molte cose per Whatsapp.

Nello specifico, entro il 6 marzo Whatsapp e altre piattaforme di messaggistica dovranno aprire all’interoperabilità, ossia consentire ad altre app di messaggistica di inviare messaggi. In sostanza, se un utente non ha Whatsapp, potrà comunque inviare messaggi sull’app. È un obbligo dettato dall’UE, e se non sarà fatto entro la suddetta data, sono previste sanzioni.

Whatsapp consentirà, all’inizio, di dare questa opportunità agli utenti opzionalmente, ma chiarirà che chattare con utenti di altre piattaforme sarà meno sicuro rispetto che chattare con utenti Whatsapp. Ci sarà una tab nuova specifica per chat di terze parti miste, e si dovrebbe cominciare con sms, foto, video e vocali nei messaggi uno a uno.

Non ci saranno condivisioni con chat di gruppo, il cui obbligo partirà tra due anni. Chiaramente ci sono anche dei rischi che derivano da questa interoperabilità, soprattutto quelli di ricevere su Whatsapp e Messenger dei messaggi spam, in quanto le due app non potranno avere controllo sui messaggi che entrano né potranno decidere quali app potranno mandare messaggi ai loro utenti. Vedremo come si evolveranno le cose, ma dal 6 marzo, scatterà quest’obbligo.