WhatsApp, la novità clamorosa che riguarda i messaggi vocali: potrebbe tornarti utile

Spunta una clamorosa novità per i messaggi vocali su WhatsApp. L’ultimo aggiornamento soddisfa tutti gli utenti: che cosa cambierà a breve.

Le innovazioni su WhatsApp non finiscono mai, con l’applicazione di messaggistica che adesso si concentra sulla diffusione dei messaggi vocali. Adesso gli utenti avranno un mezzo in più per inviarli ai propri contatti. L’update ha lasciato tutti soddisfatti visto che a breve tutto sarà più facile.

Il 2023 è stato sicuramente l’anno di WhatsApp con l’applicazione che ha aggiunto numerose novità per gli utenti. Infatti l’intera utenza ha potuto notare una vera e propria trasformazione da parte del servizio di messaggistica di Meta che si sta avvicinando sempre di più alla concezione di social network e sempre meno a quella che era la sua idea originale. A far cambiare totalmente la concezione dell’applicazione sono state sicuramente l’introduzione di Canali e Community.

Quel che è certo è che ogni aggiornamento non ha di certo stravolto l’utilità dell’applicazione, che continua ad essere la più utilizzata al mondo, contando su oltre tre miliardi di utenti attivi. Inoltre sono diverse le funzioni che sono arrivate anche per la protezione della privacy come ad esempio i visualizzabili una sola volta, che a breve potrebbero essere applicati anche per i vocali. Proprio per i messaggi vocali è in arrivo una grande novità, visto che a breve si potranno inviare anche su questa piattaforma.

WhatsApp, adesso potrete inviare ovunque i messaggi vocali: la grande novità

WhatsApp è pronta a lanciare una piacevole sorpresa per gli utenti di Android Auto. Infatti adesso anche loro potranno inviare i messaggi vocali sul servizio di Meta. Questo aggiornamento risolve uno dei principali limiti della piattaforma, visto che in passato non era possibile riprodurre i messaggi audio su Android Auto, rendendo difficile la conversazione mentre si era alla guida. Nonostante la grande novità bisogna ricordare che l’utilizzo del cellulare alla guida è pericoloso.

Questa nuova funzione di ascolto dei messaggi vocali su Android Auto avviene tramite il lato server e molto dipenderà dalla distribuzione dell’update. Ben presto però l’aggiornamento sarà disponibile per tutti, indipendentemente dal modello d’auto che si possiede. Alla ricezione di una notifica su WhatsApp gli utenti adesso potranno premere su “leggi” e l’audio del messaggio vocale verrò riprodotto attraverso le casse audio del veicolo.

sarà possibile anche rispondere ai messaggi vocali. In questo caso potrà tornare molto utile la funzione della dettatura vocale per inviare eventuali risposte testuali, in modo da preservare anche quella che è la sicurezza alla guida. L’aggiornamento in questione è stato provato con successo nella versione 2.23.24.15 per Android. Quindi se utilizzi Android Auto potresti aver già ricevuto l’update.