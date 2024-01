Windows sta per cancellare tanti programmi dal tuo PC e non puoi farci nulla: la lista

Arrivano pessime notizie per tutti i possessori di un PC Windows. Stanno per venir cancellati diversi programmi, ecco la lista completa.

Di volta in volta, le grandi aziende tech vanno ad eliminare determinate app e servizi dai propri software al fine di garantire la giusta evoluzione. In base alle specifiche tecniche dei device interessati e alle esigenze dei consumatori, che spesso richiedono un ausilio dal punto di vista hardware che non può più venire garantito da determinate apparecchiature.

Può anche capitare che certi programmi e strumenti vengano cancellati o rimossi perché inglobati in altri oppure per via dello scarso utilizzo. Di recente, è arrivata una notizia di questo tipo e che andrà a interessare tutti i possessori di un PC con Windows come sistema operativo. Pare che Microsoft abbia deciso ufficialmente di cancellare diversi programmi. Ecco la lista completa, non potrete farci nulla.

Addio a questi programmi sui PC Windows: l’elenco definitivo

Una lunga serie di programmi per PC sta per venire rimossa per sempre da Windows. Una decisione pensata per la versione 11 del software di sistema e che è stata scovata in anteprima dagli utenti nell’ultima build della Version 26020, rilasciata da poche ore. In particolare sono due i programmi che in da subito non saranno più eseguibili, e la community ha immediatamente reagito alla scelta.

Il primo di questi è People, un’app dedicata al salvataggio dei propri contatti. Ma non c’è nulla da temere, perché la scelta è stata dettata esclusivamente dalla volontà di voler inglobare il tutto all’interno di Outlook. Dunque a breve tutti i vostri recapiti saranno comunque visibili attraverso un client dedicato della casella di posta elettronica. Senza più l’applicazione da attivare separatamente.

Il secondo programma interessato da questa decisione è WordPad, che invece verrà cancellato definitivamente e non integrato in nessun altro servizio. Si trattava di una sorta di versione lite di Word, dove poter scrivere e compilare interi documenti ma con funzionalità di molto ridotte rispetto all’app principale presente nel pacchetto di Office. Inoltre, sembra che ci siano diversi potenziali rischi per la sicurezza al suo interno, motivo che ha spinto Microsoft ad agire in questo modo.

Se dunque per People ci sarà solo da cambiare abitudini e utilizzare Outlook per trovare i propri contatti, per WordPad l’unica cosa da fare è affidarsi alle alternative. Tra queste troviamo un semplice blocco note, sempre disponibile su PC, oppure direttamente Microsoft Word.