YouTube, 5 modi per continuare a guardarlo senza ads

Basta pubblicità su YouTube mentre stiamo guardando i video, con queste soluzioni ci dimenticheremo definitivamente del problema.

Era il 23 aprile del 2005 quando veniva caricato “Me at the zoo” il primo video mai comparso su Youtube che oggi, a quasi vent’anni di distanza, può vantare la bellezza di circa 300 milioni di visualizzazioni. Nemmeno chi ha caricato il video, che poi è uno degli ideatore della piattaforma, si sarebbe aspettato così tanto successo da parte della sua opera.

Per anni YouTube è stata una delle piattaforme più diffuse, c’è chi caricava i video e chi li guardava. Diventata poi importantissima anche per quanto riguarda l’ascolto della musica. Peccato, però, che oggi YT abbia un po’ perso l’appeal degli anni passati, colpa della tanta concorrenza e delle numerosissime pubblicità presenti al suo interno.

Con il termine ads, si trova scritto anche come adv, si far riferimento alle pubblicità sempre più presenti sul web e sulle varie piattaforme. Anche lo stesso YouTube non è rimasto escluso da questa tendenza, fortunatamente aggirare l’ostacolo è possibile grazie ad alcune semplici soluzioni.

Dì addio alle pubblicità: con queste soluzioni YouTube si vede meglio

Una delle cose più fastidiose di oggi per chi naviga su YT è proprio quella di trovarsi, nel mezzo di un video, a dover fare i conti con le interruzioni dovute alle pubblicità. Fondamentali per la sopravvivenza della piattaforma ma poco gradite dagli utenti. Ecco quindi cosa bisogna fare per dire addio alle ads.