YouTube, su Android c’è una sostanziale modifica: di cosa si tratta

Per tutti gli utenti che utilizzano YouTube su Android è in arrivo una sostanziale modifica. Scopriamo di cosa si tratta: tutti i dettagli.

Tra le applicazioni più utilizzate ogni giorno dagli utenti di tutto il mondo troviamo sicuramente YouTube. Per tutti coloro che sfruttano l’intrattenimento gratuito dai device Android è in arrivo una sostanziale modifica. Andiamo a vedere cosa cambia e cosa potrebbe succedere a breve.

YouTube negli ultimi anni ha portato diverse novità. Tra le più clamorose troviamo sicuramente l’aggiunta degli Shorts, una sezione di video brevi che emula una formula già vista su TikTok o nei Reels di Instagram e Facebook. Adesso però l’applicazione di proprietà di Google è pronta a lanciare una nuova feature destinata solamente a tutti gli utenti di Android ed è destinata a stupire l’intera platea. Un vero e proprio passo in avanti che potrebbe sancire il dominio assoluto sulla concorrenza.

Negli ultimi anni abbiamo visto come diverse aziende del mondo hanno cercato di rinnovare il loro aspetto estetico, andando verso una grafica sempre più minimalista. La più recente tra queste è sicuramente Twitter che ha addirittura cambiato logo e nome ed adesso vuole essere chiamata da tutti “X”.

Da Mountain View quindi Google ha deciso di cambiare l’interfaccia dell’applicazione di broadcasting video. Infatti di recente gli sviluppatori hanno avviato i primi Test con la scheda riprogettazione della scheda “Libreria” che a breve verrà sostituita con “Tu”. Scopriamo quindi tutti i cambiamenti in arrivo.

YouTube, novità per gli utenti Android: cambia l’interfaccia

L’applicazione di YouTube per Android quindi sarebbe pronto a rimuovere l’avatar del proprio profilo nell’angolo in alto a destra. Questo infatti dovrebbe essere spostato nella barra in basso, dove appunto ci sarà l’icona per una nuova scheda che non si chiamerà più “Libreria” ma solamente “Tu”. Questa ha il compito di combinare più funzioni insieme. Tutte le applicazioni di Google hanno l’immagine dell’account nella stessa posizione e per questo l’update di YouTube è a dir poco inedito per gli utenti Android.

Adesso le informazioni sul proprio canale vengono visualizzate per prime insieme ai pulsanti per cambiare account, accedere al proprio profilo Google ed attivare la navigazione in incognito. Gli utenti hanno anche la possibilità di fare l’accesso alle Impostazioni sfruttando la solita icona dell’ingranaggio che apparirà solamente in questa sezione. Poi successivamente rimarranno invariate le sezioni per la cronologia e le playlist. A completare la pagina troveremo i propri video, dowload, film, vantaggi Premium per chi ne fa parte ed infine la guida ed i Feedback.

Al momento non si ha ancora una data precisa per il lancio della nuova interfaccia di YouTube nella sua versione stabile. Per tutti coloro che però vogliono sfruttare in anticipo tutte le novità realizzate per gli utenti, sarà pur sempre possibile scaricare le versioni APK Mirror dal Google Play Store.